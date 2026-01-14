CURP biométrica 2026: ¿Dónde están los módulos para hacer el trámite en el Edomex?

CURP biométrica 2026 en el Edomex Ya puedes tramitar tu CURP biométrica en el Estado de México. (Freepik y Gobierno del Estado de México)

Ya puedes tramitar tu CURP biométrica este 2026 en el Estado de México y aquí te decimos cuáles son los módulos disponibles donde podrás realizarlo.

A partir de este 2026, los módulos para tramitar la CURP biométrica en diferentes partes del país comenzaron a estar disponibles para quienes deseen expedir esta nueva modalidad de CURP.

En el caso del Estado de México, los módulos solo fueron instalados en algunos municipios, por lo que aquí te decimos dónde podrás encontrarlos.

¿Qué es la CURP biométrica y para qué sirve?

La CURP biométrica es un Documento Nacional de Identificación, siendo una nueva modalidad del CURP en la que integra tus huellas dactilares y fotografía, además de los 18 caracteres tradicionales que lo integran comúnmente.

Su creación fue publicada en el Diario Oficial de la Nación tras una reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.

El objetivo de la CURP biométrica es garantizar que tu identidad jurídica coincide con la biométrica y de esta forma reforzar la identidad de las personas y prevenir posibles fraudes.

¿Dónde se encuentran los módulos para tramitar la CURP biométrica en el Edomex?

Actualmente, para tramitar la CURP biométrica en el Edomex, únicamente se encuentran habilitados cuatro módulos, los cuales están distribuidos en puntos estratégicos del estado.

Los módulos se encuentran ubicados en los municipios de Toluca, Texcoco, Villa Guerrero y Tlalnepantla de Baz, específicamente en:

Módulos de Registro Civil en Toluca: Av. Cristóbal Colón 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, Col. Ocho Cedros.

Av. Cristóbal Colón 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, Col. Ocho Cedros. Módulos de Registro Civil en Texcoco: Calle Manuel González 205, Colonia Centro.

Calle Manuel González 205, Colonia Centro. Módulos de Registro Civil en Villa Guerrero: Calle Independencia s/n, Colonia Centro.

Calle Independencia s/n, Colonia Centro. Módulos de Registro Civil en Tlalnepantla de Baz: Av. Hidalgo 100, Unidad Habitacional La Romana, Centro de Servicios Administrativos “Vicente Guerrero”, Puerta C.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la CURP biométrica en el Edomex?

De acuerdo con la página oficial del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), estos son los documentos que necesitas para tramitar tu CURP biométrico:

Acta de nacimiento (servirá para cotejo del servidor público que realice el trámite).

(servirá para cotejo del servidor público que realice el trámite). Identificación oficial (pueden ser válidos la INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial escolar, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS).

(pueden ser válidos la INE, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial escolar, credencial del ISSSTE, credencial del IMSS). Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada (podrás conocer si es certificada porque dentro del documento contiene la leyenda “CURP certificada”).

(podrás conocer si es certificada porque dentro del documento contiene la leyenda “CURP certificada”). Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

(no mayor a 3 meses). Correo electrónico y número telefónico (donde podrás recibir notificaciones referentes al trámite).

Cabe señalar que, para expedir tu CURP biométrica en el Estado de México, no es necesario agendar una cita, aunque se recomienda acudir con tiempo.