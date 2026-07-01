Inauguran repavimentación de 17 calles en Villas del Sol 1

. La alcaldesa Azucena Cisneros inauguró 17 calles repavimentadas con concreto hidráulico.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación de 17 calles del fraccionamiento Villas del Sol 1, con concreto hidráulico, que en conjunto suman 1.4 kilómetros. Desde su creación hace 25 años, estas vialidades no habían sido intervenidas y se encontraban en malas condiciones.

La presidenta municipal destacó que el proyecto se realizó bajo la modalidad Mano a Mano del programa Cimientos de Esperanza, en el que el gobierno aporta materiales y los colonos la mano de obra. Con ello se benefició directamente a cinco mil habitantes. “Aquí hay una gran historia comunitaria”, afirmó Cisneros, al subrayar que la organización vecinal ha sido clave para el éxito de esta acción.

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, informó que se repavimentaron ocho mil 250 metros cuadrados con un costo de cinco millones 239 mil pesos, lo que representó un ahorro de 11 millones respecto a si la obra hubiera sido realizada por una empresa privada.

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De manera integral, también se instalaron y reconectaron luminarias, se recolectó basura y escombros, y se colocaron tapas de coladeras, según explicó Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos.

El delegado de Villas del Sol 1, Miguel Peralta, reconoció el trabajo conjunto entre vecinos y gobierno municipal, que permitió mejorar las condiciones de vida de la comunidad. Recordó que en 25 años no se habían intervenido las calles, pero ahora 17 de ellas fueron totalmente rehabilitadas.

Durante el recorrido, la alcaldesa Cisneros inauguró cada una de las calles y se comprometió a realizar nuevas acciones, como la rehabilitación del parque y de la avenida principal, en beneficio de los habitantes de Villas del Sol 1.