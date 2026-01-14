Fotomultas Edomex: ubicación de las 38 cámaras inteligentes Con el nuevo reglamento de Tránsito, los conductores en el Estado de México pueden ser acreedores a fotomultas (Rogelio Morales Ponce y Gobierno del Estado de México)

Con el nuevo reglamento de Tránsito, los conductores en el Estado de México pueden ser acreedores a fotomultas por invadir el carril del Mexibús.

Como parte de las medidas agregadas a partir del nuevo reglamento de Tránsito, el Gobierno del Estado de México instaló 38 cámaras inteligentes para realizar fotomultas a los automóviles de conductores que invadan el carril destinado al Mexibús.

Estas cámaras se encuentran ubicadas de manera estratégica, a lo largo de las 4 líneas del Mexibús, por lo que aquí te compartimos su ubicación exacta.

¿Dónde se encuentran ubicadas las cámaras para fotomultas del Edomex?

Esta es la distribución oficial de las 38 cámaras inteligentes que levantarán una fotomulta a quienes no respeten el carril del Mexibús en el Estado de México:

Unitec: Av. Carlos Hank González 3133, Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec. Alfredo Torres: El charco, Ecatepec. Vocacional 3: Av. Carlos Hank González 55118, Ecatepec. Las Américas: Manzana 032, Las Américas, Ecatepec. 1ro de Mayo: Av. Central y Av. 1 de Mayo, Ecatepec. Jardines de Morelos: Jardines de Morelos, Ecatepec. 19 de Septiembre: Av. Carlos Hank González, carril exclusivo MEXIBÚS. Insurgentes: Mexibús Insurgentes Manzana 028, Sta. María Chiconautla. Hidalgo: Av. Nacional 4, Sta. María Chiconautla, Ecatepec. Cuauhtémoc Norte: México Pachuca Av. Nacional 97, La Fortaleza. Casa de Morelos: Casas Coloniales, Ecatepec. Agricultura: Av. Revolución 61, Hogares Marla, Ecatepec. Guadalupe Victoria: Calle Progreso 432, La Joya, Ecatepec. FOVISSSTE: Guadalupe Victoria, Ecatepec. San Francisco: Coacalco, San Francisco Coacalco. Coacalco Berriozábal: Bosques del Valle, San Francisco Coacalco. Cartagena: San Mateo Cuautepec, Fuentes del Valle. Chilpan: Av. José López Portillo 52, San Francisco Chilpan. Lechería: Vía José López Portillo y Av. del Parque, Tultitlán. Bordo de Xochiaca: Av. Bordo de Xochiaca 183, Benito Juárez, Nezahualcóyotl. Torres: Av. Bordo de Xochiaca 1, Xaltipac, Chimalhuacán. Guerrero Chimalli: Adolfo Ruiz Cortines Manzana 063, Tlatelco, Chimalhuacán. Palacio Municipal: Av. Chimalhuacán 330, Benito Juárez, Nezahualcóyotl. Acuitlapilco: Av. Del Peñón Manzana 063, Chimalhuacán. Santa Elena: Villa Xochitenco, Chimalhuacán. La Presa: Av. del Peñón Manzana 082, Chimalhuacán. General Vicente Villada: Av. Chimalhuacán 436, Nezahualcóyotl. Rancho Grande: Av. Vicente Villada 885, Nezahualcóyotl. Periférico: Carr. Federal Pachuca-México 2012, Tlalnepantla. Vía Morelos: Carr. Federal Pachuca-México 361, Ecatepec. 5 de Febrero: Carr. Federal Pachuca-México 378, Ecatepec. Clínica 93: Vía Morelos 316-A, Jardines de Casa Nueva, Ecatepec. Tulpetlac: Sta. María Tulpetlac, Ecatepec. Nuevo Laredo: Nuevo Laredo, Ecatepec. San Cristóbal: México-Pachuca Manzana 012, Ecatepec. Puente de Fierro: Carr. Federal Pachuca-México, Ecatepec. Central de Abastos: Carril Exclusivo MEXIBÚS Manzana 005, Ecatepec. Santa María Chiconautla: México-Pachuca s/n, Ecatepec.

¿Cómo consultar si tienes fotomultas en el Edomex?

Si tienes dudas respecto a si te pudieron fotomultar, aquí te decimos cómo consultar qué multas puede tener tu coche en el Estado de México: