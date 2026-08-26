Pedro Rodríguez Villegas entrega útiles escolares a trabajadores del SUTEYM en Atizapán de Zaragoza

Pedro Rodríguez Villegas entrega útiles escolares a trabajadores del SUTEYM

​En apoyo a la economía de las familias del servicio público municipal ante el inicio del ciclo escolar, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, acompañado por su esposa Paty Arévalo, encabezó la entrega de paquetes de útiles escolares a integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Sus Municipios (SUTEYM).

​Durante la entrega, el mandatario destacó que este tipo de apoyos buscan aligerar la carga financiera que representa el regreso a clases para los hogares, asegurando que las y los estudiantes cuenten con los insumos necesarios para su desarrollo académico.

“Sabemos que este momento representa un esfuerzo para las familias, por eso estos apoyos buscan contribuir a su economía y brindar a cada estudiante las herramientas que necesita para seguir aprendiendo y cumplir sus sueños”, señaló Rodríguez Villegas.

Expresó su reconocimiento al personal sindicalizado por la labor diaria que realizan en beneficio del municipio y agradeció la confianza depositada en la administración saliente para concretar estos apoyos sociales.