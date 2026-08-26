Metro y CIDESI renuevan convenio para mejorar mantenimiento de trenes

Metro y CIDESI renuevan convenio (Especia)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) renovaron su convenio de colaboración para impulsar proyectos tecnológicos y de ingeniería enfocados en el mantenimiento de trenes e instalaciones de la red.

El acuerdo fue firmado por el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, y el titular del CIDESI, Carlos Rubio González, y da continuidad a una relación entre ambas instituciones que suma 18 años.

Durante este periodo, el CIDESI ha participado en distintos proyectos para el Metro, entre ellos el desarrollo de bancos de pruebas, sistemas de pilotaje automático y tecnología para los sistemas de lógica y tracción de los trenes.

La colaboración también ha permitido la creación de infraestructura especializada, como el Laboratorio de Metrología y el Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada, utilizados para fortalecer las capacidades técnicas del organismo.

Metro y CIDESI renuevan convenio

Uno de los objetivos del nuevo convenio será desarrollar soluciones que permitan mejorar los procesos de mantenimiento y, en algunos casos, fabricar piezas y refacciones dentro de las propias instalaciones del Metro, con la intención de reducir la dependencia de proveedores externos.

Rubalcava señaló que esta cooperación también permitirá aprovechar aportaciones federales para fortalecer las áreas de desarrollo tecnológico del Metro, principalmente las ubicadas en el conjunto Zaragoza.

De acuerdo con el STC, los proyectos desarrollados junto con el CIDESI han tenido impacto directo en áreas relacionadas con el mantenimiento de los convoyes y de las instalaciones fijas.

Con la renovación del acuerdo, ambas instituciones buscan ampliar esta colaboración y utilizar ingeniería y desarrollo tecnológico para atender algunas de las necesidades de mantenimiento de una red que transporta diariamente a millones de personas.