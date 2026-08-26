Edomex acuerda proyectos con Pfizer para desarrollo y producción de vacunas

Gobierno de Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, se reunieron con representantes de la empresa biofarmacéutica estadounidense Pfizer, quienes anunciaron nuevos proyectos para el desarrollo y producción de vacunas en la entidad.

“Trabajamos en equipo con las empresas para la transformación de nuestro Edomex. Hoy, en Palacio de Gobierno, recibí a directivos de Pfizer México, con quienes dialogamos sobre próximos proyectos para el desarrollo y producción de vacunas en su planta en la capital mexiquense. Atraer inversión a nuestro Estado de México ayuda a consolidar e impulsar el bienestar para las familias mexiquenses, por lo que siempre trabajaremos de la mano con las y los empresarios”, expresó Gómez Álvarez en sus redes sociales.

Los proyectos se llevarán a cabo en la planta de Pfizer en Toluca, donde la compañía cuenta con 68 años de operaciones y manufactura medicamentos oncológicos, antivirales y antiinflamatorios, entre otros. El 70 por ciento de su producción se destina al mercado mexicano y el resto se exporta a países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Ecuador y Perú.

El gobierno estatal enfatizó que la entidad avanza como referente de la industria farmacéutica, sector que concentra más de 120 unidades económicas y genera empleo para más de 14 mil mexiquenses.

En casi tres años, empresas nacionales y extranjeras del sector han anunciado inversiones en la entidad por más de 3 mil 500 millones de pesos y 843 millones de dólares, respectivamente.

La Crónica de Hoy 2026