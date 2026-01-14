Gobierno de Texcoco entregó obras en la comunidad de Santa María Nativitas

El Gobierno Municipal de Texcoco realizó la entrega de diversas obras en la comunidad de Santa María Nativitas, con una inversión superior a los 3.5 millones de pesos, destinadas a mejorar la infraestructura urbana y los espacios comunitarios en beneficio de los habitantes de la zona.

Las acciones principales consistieron en la rehabilitación y pavimentación de la calle 16 de Septiembre, una de las vialidades importantes de la comunidad, así como la donación de cubetas de pintura para el embellecimiento del centro comunitario. Vecinos y autoridades auxiliares agradecieron estas obras, al considerar que contribuyen de manera directa a mejorar la calidad de vida y la imagen urbana del lugar.

La entrega fue encabezada por el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, quien estuvo acompañado por directores de distintas áreas del gobierno municipal. Durante el evento, el alcalde reconoció el trabajo de las autoridades auxiliares, destacando que son el primer enlace entre la ciudadanía y el ayuntamiento para la gestión de obras y servicios, labor que realizan sin recibir un salario.

Gutiérrez Martínez reiteró que su administración continúa trabajando para generar mejores condiciones de vida en todo el municipio, no solo en las comunidades, sino también en la cabecera municipal. Como ejemplo, mencionó las acciones de embellecimiento y remodelación de espacios públicos, como el jardín central, que recientemente ha recibido la visita de miles de familias tanto de Texcoco como de municipios vecinos.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Miguel Ángel Olivares Gálvez, explicó los detalles técnicos de la obra realizada en la calle 16 de Septiembre. Señaló que se trabajó en una superficie de mil 326 metros cuadrados, donde se llevó a cabo la rehabilitación integral de la vialidad.

Los trabajos incluyeron la instalación de tubo de polietileno de alta densidad de 45 centímetros de diámetro, la construcción de un pozo de visita, así como la edificación de banqueta de concreto escobillado con un espesor de 10 centímetros, en un área de 407 metros cuadrados. Además, se colocaron guarniciones de concreto hidráulico en 349 metros lineales.

La obra se complementó con la colocación de carpeta asfáltica de siete centímetros de espesor, que cubre la totalidad de la vialidad intervenida, así como la instalación de ocho luminarias urbanas de 150 watts, con el objetivo de mejorar la seguridad y visibilidad en la zona. La inversión total en esta vialidad fue de tres millones 456 mil pesos.

A estas acciones se sumó la entrega de pintura para el centro comunitario, donde los propios vecinos participaron en labores de rehabilitación y embellecimiento del espacio. Las autoridades destacaron que este trabajo conjunto demuestra que la colaboración entre gobierno y ciudadanía permite realizar obras importantes que benefician a toda la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Texcoco refrendó su compromiso de seguir impulsando obras públicas que fortalezcan el desarrollo urbano y social de sus comunidades.