Intervienen 350 metros de Periférico Sur con nuevo asfalto

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha trabajos de reencarpetado en los carriles laterales de Periférico Sur, en el tramo de San Jerónimo a Bulevar de la Luz, con el objetivo de mejorar las condiciones de una de las vialidades con mayor tránsito de la capital.

La intervención está a cargo de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial de la Secretaría de Obras y Servicios y contempla la rehabilitación de 350 metros lineales, equivalentes a una superficie de 2 mil 125 metros cuadrados. Para estas tareas se emplearán alrededor de 400 toneladas de mezcla asfáltica.

Las autoridades informaron que las acciones forman parte del programa de mantenimiento a la red vial primaria y buscan ofrecer una circulación más segura y fluida para miles de automovilistas que utilizan diariamente esta vía del surponiente de la ciudad.

Con el fin de reducir afectaciones al tránsito, los trabajos se realizan en horario nocturno, de 23:00 a 5:00 horas. En las labores interviene un tren de reencarpetado integrado por fresadora, retroexcavadora, barredora, petrolizadora, pavimentadora y equipos de compactación de rodillos y neumática.

En el operativo participan 25 trabajadores de cuadrilla y nueve operadores de maquinaria pesada, quienes avanzan por etapas para garantizar la calidad del nuevo pavimento y la seguridad de los usuarios.