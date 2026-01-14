¡No la pierdas ni la olvides! Así puedes tener tu Tarjeta de Movilidad Integrada en tu celular.

Típico que sales corriendo de tu casa, llegas a los torniquetes del Metro, Metrobús o Cablebús y notas que olvidaste tu Tarjeta de Movilidad Integrada. Gracias a la creciente digitalización de la CDMX, ya no tendrás que comprar una más, pues recientemente este plástico estrenó su versión digital en la App CDMX, lo que te permitirá pagar tus viajes con tu celular.

Esto, además de ser un avance tecnológico, es una alternativa que apunta a agilizar el acceso al transporte y a impulsar una iniciativa más ecológica.

¿Qué necesitas para activar tu Tarjeta Digital MI?

Para lograr que tu celular sea tu pase de transporte, solo necesitas:

Un teléfono con tecnología Near Field Communication

Que tu equipo sea Android o Huawei, ya que, por ahora, la versión para iPhone aún no está disponible

Tener descargada y actualizada la App CDMX

Una cuenta activa con Llave CDMX dentro de la aplicación

¿Cómo se activa la Tarjeta Digital de Movilidad de la CDMX en el celular?

Descarga y abre la App CDMX en tu celular Inicia sesión con tu Llave CDMX En el menú, selecciona Movilidad Integrada > Recarga Tarjeta MI Asegúrate de activar el NFC en los ajustes de tu teléfono Elige “Tarjeta Virtual” y recarga desde 15 pesos para activarla por primera vez Acerca tu celular al lector de los torniquetes y paga fácilmente

¿Dónde funciona la Tarjeta Digital MI?

La versión digital de tu Tarjeta MI ya sirve en:

Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús

Tren Ligero

Ten en cuenta que servicios como RTP aún no la integran, pero el plan del Gobierno capitalino es extender la compatibilidad.

Esta transformación es parte de una iniciativa que busca modernizar el transporte de la capital, con la finalidad de volver el sistema aún más eficiente y cómodo para los millones de usuarios.