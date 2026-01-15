Aprueban convocatoria de Cabildo Abierto en Ixtapaluca para escuchar a la ciudadanía

Esta mañana se llevó a cabo la Quincuagésima Sesión Ordinaria de Cabildo en el municipio de Ixtapaluca, en la cual las y los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron la convocatoria de Cabildo Abierto, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y conocer de manera directa las necesidades y propuestas de la población.

Durante la sesión, las autoridades municipales señalaron que el Cabildo Abierto es un mecanismo que permite a la ciudadanía expresar sus inquietudes, plantear problemáticas y proponer soluciones en temas de interés común, lo que contribuye a una toma de decisiones más cercana a la realidad de las comunidades de Ixtapaluca.

Además de la aprobación de la convocatoria, en la sesión se abordaron diversos temas relacionados con la seguridad pública, la vialidad y la infraestructura de agua potable, considerados prioritarios para el desarrollo y bienestar del municipio. Las y los integrantes del Cabildo coincidieron en la importancia de dar seguimiento a estas áreas, ya que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

En materia de seguridad, se dialogó sobre la necesidad de reforzar acciones preventivas y mantener la coordinación con las corporaciones correspondientes para atender las demandas ciudadanas. En cuanto a vialidad, se analizaron estrategias para mejorar la movilidad y reducir afectaciones en calles y avenidas con alta afluencia vehicular. Respecto al tema del agua potable, se destacó la relevancia de continuar impulsando proyectos que garanticen un mejor suministro en las distintas colonias del municipio.

Durante la sesión también se informó sobre la próxima Feria de la Vivienda, un evento que tiene como finalidad acercar opciones y programas de vivienda a la ciudadanía, facilitando el acceso a información y trámites relacionados con este rubro. Las autoridades señalaron que esta feria representará un beneficio para las familias interesadas en mejorar sus condiciones habitacionales.

De igual manera, se dio seguimiento a programas prioritarios del gobierno municipal, entre los que destacan Enchulando Ixtapaluca y Senderos Seguros, acciones enfocadas en la rehabilitación de calles, el mejoramiento de espacios públicos y el fortalecimiento de entornos más seguros, dignos y funcionales para la población.

Las autoridades municipales reiteraron que estos programas forman parte de una estrategia integral para transformar la imagen urbana del municipio y atender las principales demandas ciudadanas. Asimismo, subrayaron que la participación social es fundamental para lograr mejores resultados.

Finalmente, el Gobierno de Ixtapaluca reafirmó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente, que escuche y atienda las necesidades de la población, promoviendo espacios de diálogo y participación como el Cabildo Abierto, y fortaleciendo acciones que contribuyan al bienestar de todas y todos los habitantes del municipio.