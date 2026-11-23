Delfina Gómez revisa estrategias para mejorar el aprendizaje en escuelas del Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez sostuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Educación Básica, Rita Yáñez Garnica, para revisar los avances de las estrategias orientadas a mejorar el aprendizaje de niñas y niños en la entidad.

Ambas funcionarias analizaron acciones para fortalecer la calidad de la enseñanza, así como mejorar las condiciones de los espacios escolares, con el propósito de que los estudiantes cuenten con herramientas educativas adecuadas para su formación.

Delfina Gómez informó sobre la reunión y señaló que se revisaron medidas para continuar fortaleciendo los aprendizajes en las escuelas mexiquenses.

“La educación de nuestras niñas y niños es la base para construir un mejor futuro. Revisamos estrategias y acciones clave para seguir fortaleciendo los aprendizajes en nuestras escuelas”, publicó en sus redes sociales.

La mandataria estatal también destacó la importancia de sumar esfuerzos para garantizar que la población infantil tenga acceso a herramientas educativas de calidad y espacios dignos para su desarrollo.

El gobierno estatal no detalló cuáles fueron las estrategias específicas revisadas, los avances alcanzados ni las metas establecidas durante la reunión.