Promueven deporte en Azcapotzalco con carrera

Con la participación de más de mil personas, se llevó a cabo con éxito la VIII Carrera de la Revolución Mexicana 5K, una de las competencias deportivas comunitarias más importantes de Azcapotzalco, organizada por el grupo Firmeza, Responsabilidad y Compromiso, encabezado por el concejal de esa demarcación Fernando Rosique y colaboradores de la demarcación.

La justa deportiva, que ya se ha consolidado como una tradición entre los habitantes de la alcaldía, reunió a familias enteras en las inmediaciones del Parque Tezozómoc, donde participaron corredores de distintas categorías: varonil, femenil, infantil y, por primera vez, deportistas en silla de ruedas.

Durante la ceremonia de premiación, Fernando Rosique entregó las preseas a los tres primeros lugares de cada categoría y destacó la importancia de fomentar hábitos saludables desde temprana edad.

“El deporte no solo fortalece la salud, también ayuda a reconstruir el tejido social, genera comunidad y brinda mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes”, señaló Rosique, quien ha sostenido en diversas ocasiones la necesidad de impulsar acciones que promuevan la participación social y el bienestar comunitario.

Uno de los momentos más significativos de esta octava edición fue la participación de corredores en silla de ruedas dentro de la prueba de 5 kilómetros; su desempeño fue ampliamente reconocido por los asistentes, quienes destacaron su capacidad, disciplina y perseverancia a lo largo del recorrido.

La organización del evento contó nuevamente con la participación fundamental del profesor Héctor Rosales Aguilar, considerado una pieza clave en el desarrollo de las actividades deportivas de la zona. Su experiencia y compromiso, junto con el respaldo del grupo IMPERIO, han contribuido a fortalecer una de las tradiciones deportivas con mayor arraigo en Azcapotzalco.

La Carrera de la Revolución Mexicana se ha distinguido por promover la convivencia familiar, la inclusión y la activación física entre los habitantes de la demarcación, consolidándose año con año como un espacio de encuentro comunitario donde el deporte es el principal protagonista.

“Cuando una comunidad se organiza alrededor del deporte, gana en salud, en convivencia y en esperanza”, fue uno de los mensajes compartidos durante la jornada, que concluyó con una amplia participación ciudadana y un ambiente de celebración entre los asistentes.