Delfina Gómez designa a nuevos titulares en Movilidad, Caminos y Registro Civil del Edomex

Gobernadora designa a nuevos titulares en Movilidad, Caminos y Registro Civil

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, realizó nuevos nombramientos en áreas estratégicas de su administración al designar a Juan Hugo de la Rosa García como secretario de Movilidad y a Joel González Toral como director general de la Junta de Caminos del Estado de México.

También nombró a Leo Larraguivel Hinojosa como director del Registro Civil y a David Silva Miranda como titular del Instituto de la Función Registral.

En Toluca, la mandataria tomó protesta a los funcionarios y destacó que los cambios buscan fortalecer el funcionamiento de las dependencias estatales y mejorar los servicios que se brindan a la población.

Juan Hugo de la Rosa García llega a la Secretaría de Movilidad con una trayectoria política y administrativa que incluye dos periodos como presidente municipal de Nezahualcóyotl, donde impulsó proyectos de infraestructura urbana, vialidades y servicios públicos. Además, ha sido diputado federal y local, y ha participado en comisiones relacionadas con desarrollo metropolitano, salud y recursos hidráulicos.

En la Junta de Caminos fue ratificado Joel González Toral, ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional, con maestrías en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica y en Administración Pública. El funcionario cuenta con más de 20 años de experiencia en el diseño, construcción y supervisión de carreteras, puentes y obras viales en la entidad.

Como nuevo director del Registro Civil fue designado Leo Larraguivel Hinojosa, licenciado en Derecho con diplomados en materia penal y procesal civil. Se ha desempeñado como abogado litigante, asesor jurídico y conciliador, además de haber ocupado diversos cargos en la administración pública municipal de Texcoco.

Al frente del Instituto de la Función Registral quedó David Silva Miranda, también licenciado en Derecho, con formación en amparo, derecho procesal civil y mercantil, así como en mecanismos de mediación y conciliación avalados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.