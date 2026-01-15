Habrá campaña masiva de adopción de lomitos del Refugio Franciscano; “están en buenas condiciones”

Lomitos rescatados del Refugio Franciscano, ubicados en el Deportivo Galeana en GAM

Legisladores de todas las bancadas visitaron el albergue habilitado en el Deportivo Galeana en la GAM, lugar al que llegaron 183 perros de los más de 900 rescatados del Refugio Franciscano, con el fin de verificar las condiciones en las que se encuentran los seres sintientes —luego de que circularon imágenes en las que estaban encerrados en transportadoras—.

Fue en ese lugar donde anunciaron que se hará una campaña de adopción masiva para que los más de 900 lomitos recatados puedan encontrar un hogar.

El veterinario Armando Osorio, responsable del Albergue en el Deportivo Galeana, de los 183 perros, 13 fueron trasladados a diferentes clínicas veterinarias ya que necesitaban hospitalización.

El legislador Manuel Talayero, del PVEM y presidente de la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso local, fue quien aseguró que los perros no pueden estar permanentemente en un albergue.

“Se realizará en los próximos días una campaña masiva de adopcion para que, ojalá todos, encuentren un hogar con una buena familia”.

También reconoció la labor de quienes entregan su vida para ver por los derechos de los animales, pero señaló que no se puede normalizar que albergues estén en condiciones como las del Refugio Franciscano.

“El caso nos abre los ojos a todos para darnos cuenta que hay un problema real en muchos de los albergues, surge la necesidad de legislar en este tema”.

Recordó que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, enviará una iniciativa sobre la regulación de albergues y refugios de seres sintientes, que se dictaminará en conjunto con rescatistas, titulares de allegues y defensores de animales.

Al respecto la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, añadió que el Congreso local coadyuvará en las campañas de adopción de estos seres sintientes, y que se dará prioridad a la discusión y aprobación de la iniciativa de ley que permitirá regular los albergues y refugios de perros y gatos.

“Estaríamos priorizando poder legislar el próximo Periodo Ordinario, que empieza en febrero… esta iniciativa estará nutrida de todas las opiniones de ambientalistas, animalistas; también de albergues y de refugios”, recalcó.

El GCDMX no estaba preparado para el reto

El diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, aseguró que el Gobierno de la ciudad de México no estaba listo para el reto del desalojo del Refugio Franciscano.

“Hoy debe aclarar la situación de un predio, pero sobre todo, hacerse cago del bienestar de los seres sintientes que se encontraban en él, mejorando su calidad de vida y condiciones”.

Recordó que el Deportivo Galeana es un lugar en el que se construye una Utopía y destacó que aunque las condiciones actuales no son las óptimas, confió en que las autoridades mantengan la salud y calidad de vida de los lomitos mientras comienza la etapa de adopción.

“El Gobierno de la ciudad enfrenta un reto para el cual no estaba preparado, que es el rescate y bienestar de estos ejemplares. Los vemos bien (a los perros), comparadas con las condiciones del refugio, entendiendo que es un hogar temporal para ellos, pero también tenerlos en salones y con el actual clima que vivimos, no son óptimas las instalaciones”.

De igual manera, comentó que se ha tergiversando la información y enfocado el tema en uno de carácter inmobiliario, lo que también debe asumir y resolver la administración capitalina.

Perros rescatados, en buenas condiciones

Con la visita de los legisladores al albergue en la GAM, se comprobó que las condiciones en las que están actualmente los perros son mejores que en las que estaban en el Refugio Franciscano y ya no están encerrados en transportadoras, como se reveló que permanecían los primeros días.

La visita fue guiada por el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, y Mónica Alegre, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), quienes mostraron las instalaciones y explicaron los protocolos de atención que se están aplicando bajo las directrices del Gobierno capitalino.

Durante la visita se pudo atestiguar la atención veterinaria especializada, la limpieza de las instalaciones, las condiciones de salud y la adecuada alimentación que reciben los animales rescatados.

“Me parece que tienen un control muy puntual. Sí con el collar; sí con el número. En las tablitas están identificados quiénes son, su estado de salud. También nos preguntaban dónde estaban los gatitos. Nos decía la Secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, que están en clínicas debido a su estado de salud”, comentó la morenista Xóchitl Bravo.