Marchas y manifestaciones en CDMX: jueves 15 de enero

Marchas y manifestaciones (Mario Jasso)

Por si ser día de quincena y las reparaciones en Periférico Norte no fueran suficientes, las marchas y manifestaciones no dejarán de faltar este jueves 15 de enero en la capital del país. Para el día de hoy, múltiples grupos se estarán reuniendo en la capital del país con múltiples protestas, destacando una manifestaciones de la coordinación estatal de los trabajadores de la Educación en Guerrero. Conoce qué puntos se verán afectados.

Marchas y manifestaciones en la Ciudad de México | jueves 15 de enero

Desde el medio día, se llevará a cabo una protesta de personas transportistas, esta vez de un grupo diferente al que se manifestó el martes pasado a causa de la inseguridad. Este serán ex trabajadores de la extinta Ruta 100 para exigir el pago de su finiquito correspondiente al 28% de interés, dividendos y utilidades del Fideicomiso.

Lugar : Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

: Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc Horario : 12:00

: 12:00 Aforo: 150 personas

Para el día de hoy, la marcha más grande que se espera será protagonizada por personas trabajadoras de la Coordinadora Estatal de la Educación en Guerrero. Sus peticiones continúan por la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007,demanda que mantienen desde el año pasado y que continúan negociando con la Secretaría de Gobernación.

Lugar : Plaza de Santo Domingo, República de Brasil y República de Cuba. Col. Centro Histórico

: Plaza de Santo Domingo, República de Brasil y República de Cuba. Col. Centro Histórico Horario : 15:00 horas

: 15:00 horas Aforo: 250 personas

También, habrá una fuerte concentración de familiares de personas desaparecidas junto con el apoyo de la Colectiva “Glorieta de las y los desaparecidos”. Su manifestación será para exigir la búsqueda de defensores y defensoras de derechos humanos a favor de las comunidades indígenas de San Miguel Aquila, Michoacán.

Lugar: Plaza del Zócalo Capitalino. Col. Centro Histórico, Alc. Cuahtémoc.

Horario: 11:00 horas

Aforo: 80

Consulta la lista completa de marchas, manifestaciones, concentraciones y protestas que se llevarán a cabo el día de hoy.