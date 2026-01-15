Tlalnepantla formaliza donación de inmueble para la construcción de un CECI del IMSS

En el municipio de Tlalnepantla, se llevó a cabo la formalización de la donación de un inmueble a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el objetivo de avanzar en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), como parte del Plan Integral Oriente del Estado de México.

El acto contó con la participación de Armando Quintero, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), y Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México, así como del Presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, quien encabezó la firma que permitirá concretar este proyecto de beneficio social.

Durante el evento, realizado en territorio tlalnepantlense, las autoridades destacaron que la donación del inmueble representa un paso fundamental para fortalecer la infraestructura social del municipio y ampliar los servicios de atención a la primera infancia. El CECI del IMSS estará destinado a brindar educación, cuidado y desarrollo integral a niñas y niños, principalmente hijos de madres y padres trabajadores afiliados a esta institución.

El Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz subrayó que este proyecto es resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y refrendó el compromiso de su administración para impulsar acciones que impacten directamente en el bienestar de las familias de Tlalnepantla. Señaló que contar con espacios seguros y adecuados para el cuidado infantil es una prioridad para el desarrollo social del municipio.

La formalización de esta donación se enmarca en el Plan Integral Oriente del Estado de México, una estrategia que busca atender de manera prioritaria a los municipios de esta región mediante obras y programas enfocados en reducir el rezago social y mejorar la calidad de vida de la población. En este contexto, la construcción del CECI contribuirá a fortalecer los servicios públicos y la atención social en Tlalnepantla.

Autoridades federales y estatales reconocieron el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como del Gobierno del Estado de México, a cargo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quienes han impulsado políticas públicas orientadas al bienestar de las familias y al desarrollo integral de la niñez.

Asimismo, se destacó que la construcción de este Centro de Educación y Cuidado Infantil permitirá a madres y padres trabajadores desempeñar sus actividades laborales con mayor tranquilidad, al contar con un espacio confiable para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada de trabajo.

Finalmente, el Gobierno Municipal de Tlalnepantla informó que continuará sumándose a proyectos estratégicos que fortalezcan la infraestructura social del municipio, reiterando su disposición para colaborar con instancias federales y estatales en la implementación de acciones que generen beneficios directos para la población. La donación del inmueble al IMSS representa un avance significativo en la consolidación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo social y comunitario de Tlalnepantla.