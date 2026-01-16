Buscan a Sabine y Mary; la desaparición de las hermanas en Neza podría estar ligada a Roblox Esto es lo que se sabe sobre la desaparición de Sabine y Mary en Nezahualcóyotl; familiares piden ayuda para encontrarlas (@COBUPEM)

Mary de 16 años y Sabine de 10 años desaparecieron en el Estado de México el pasado 9 de enero. Las últimas imágenes que se tienen de las hermanas las muestran caminando con unas mochilas.

Sabine Yohumi Rodríguez Cid y Mary Beabey Rodríguez Cid desaparecieron el 9 de enero en el municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México, luego de salir de su domicilio en la colonia Impulsora.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, se cree que las menores podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que las autoridades y los familiares de las jóvenes solicitan ayuda de las personas para dar con su paradero.

Desde que las menores salieron de su hogar, sus padres no han podido contactarse con ellas, pues sus celulares se encontrarían apagados.

De acuerdo con diferentes reportes y según lo mencionado por sus padres, las menores habrían salido de su domicilio con bolsas llenas de ropa, así como dinero, y habrían caminado algunas calles para después tomar un bicitaxi.

Asimismo, en recientes imágenes grabadas desde una cámara vecinal compartidas por el periodista Carlos Jiménez, se muestra a las hermanas caminando cerca de su domicilio de manera tranquila cargando con mochilas.

Las primeras investigaciones apuntan a que después de tomar el bicitaxi se dirigieron a alguna estación del Metro, aunque no se sabe con certeza cuál.

Por su parte, el padre de las hermanas ha informado que se encuentran a la espera de las cámaras de C5 para poder obtener la ruta completa que tomaron sus hijas. Por otro lado, menciona que su desaparición puede estar ligada con un videojuego en línea.

La desaparición de Sabine y Mary podría estar ligada a Roblox

Los familiares de Sabine y Mary han mencionado que la desaparición de las hermanas podría estar ligada con el videojuego de Roblox o Free Fire, pues de acuerdo con ellos lo habrían estado jugando una gran parte del tiempo.

Por lo que las autoridades no descartan que pudieran haber sido víctimas de un delito a través del videojuego, siendo convencidas de dejar su hogar, aunque las investigaciones continúan.

Ficha de búsqueda y señas particulares de Sabine y Mary

En la ficha de búsqueda de Mary Beabey Rodríguez Cid de 16 años se le describe a la menor como alguien de tez morena clara, cara redonda y cabello teñido al hombro.

Como señas particulares, un rasguño en la ceja derecha, tatuaje en la pierna derecha con forma de dragón, tatuaje arriba del tobillo derecho de una mariposa, lunar claro cerca de la boca, lunar oscuro en pómulo derecho y protuberancia en la frente de lado derecho.

Mientras que a Sabine Yohumi Rodríguez Cid de 10 años se le describe como de complexión delgada, tez blanca, cara alargada y cabello castaño oscuro al hombro.

Como señas particulares tiene dos perforaciones en cada oreja y un lunar arriba de la boca de lado derecho.

Si se tiene cualquier información sobre su paradero, las autoridades solicitan se comuniquen a los números de contacto de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de México al 800 509 09 27 o 800 21603 61.