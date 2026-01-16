Capturan a “La Mane” de “La Unión Tepito”, expareja del “Colocho”

Detenidos Manuela Eunice "N", líder de una facción de "La Unión Tepito". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Manuela Eunice Mejía Castro, alias “La Mane”, líder de una facción del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

La mujer es expareja sentimental Andrés Felipe García Munera, alias “Colocho”, dedicados a la venta y distribución de droga, homicidio, robo y extorsión.

También fueron detenidos Guillermo Mejía Villegas, quien cuenta con antecedentes delictivos en 2009, 2018 y 2021 por los delitos contra la salud, extorsión y robo agravado; además de María Marisol Castro Zárate de 57 años; Daniel Rojas González, de 21 años; y Gastón Gabriel Fadel, de 42 años, colaboradores directos de “La Mane”.

Estas detenciones se lograron luego de trabajos de investigación en respuesta a varios reportes de puntos de venta de droga en las colonias Aeronáutica Militar, en Venustiano Carranza, y Esperanza, en Cuauhtémoc.

La primera intervención se realizó en un domicilio localizado en la calle Sur 105, de la colonia Aeronáutica Militar, donde fueron detenidos “La Mane”, María Marisol y Daniel Rojas.

También aseguraron dos armas de fuego, una larga y otra corta; 600 dosis de cocaína, 103 dosis de marihuana, aproximadamente dos kilogramos a granel del mismo vegetal, equipo telefónico y un mono araña cautivo en una jaula.

El segundo despliegue operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calzada de La Viga, en la colonia La Esperanza, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a Gabriel Gastón, a quien le aseguraron 200 dosis de cocaína, 25 dosis de marihuana y tres cigarrillos elaborados del mismo vegetal.