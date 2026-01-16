Clima CDMX: pronóstico para el sábado 17 de enero ¡No olvides el sueter! Continua un clima frio y con probables lluvias para la Ciudad de México (Pexels)

Continuarán las bajas temperaturas, además de la existencia de probabilidad de lluvia para este sábado en la Ciudad de México, por lo que deberás abrigarte si vas a salir.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que durante este sábado 17 de enero el frente frío núm. 29 se desplazará en el territorio nacional, por lo que interaccionará con una vaguada en altura y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que originará intervalos de chubascos en la CDMX.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico hacia el occidente del país junto con una inestabilidad atmosférica ocasionarán que estos intervalos de chubascos estén acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Mientras que la masa de aire polar asociada al frente frío ocasionará un nuevo descenso de las temperaturas sobre la CDMX.

¿Cómo estará el clima para la CDMX este sábado 17 de enero de 2016?

Para este sábado 17 de enero el clima en la Ciudad de México se caracterizará por mantener a lo largo del día un cielo medio nublado a nublado con chubascos y probables descargas eléctricas, así como caída de granizo.

Del mismo modo, durante la mañana habrá un ambiente frío a fresco con bancos de niebla en algunas zonas. La temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

Alerta de clima por bajas temperaturas en la CDMX

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México ha prevenido a los ciudadanos capitalinos con una alerta amarilla por bajas temperaturas en algunas alcaldías.

De acuerdo con el anuncio, la alerta es porque durante la madrugada de este sábado 17 de enero estas alcaldías presentarán temperaturas de entre 4 a 6 °C:

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Para quienes se encuentren en estas demarcaciones, la SGIRPC recomienda a las personas que se abriguen adecuadamente cubriendo nariz y boca.

Asimismo, sugiere a la población evitar cambios bruscos de temperatura, así como resguardar mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie. Además de consumir de manera abundante agua, frutas y verduras con vitamina A y C, para evitar posibles enfermedades respiratorias.