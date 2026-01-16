Metro registró mil 241 millones de viajes en 2025, 6% más que en 2024

Metro de la CDMX (Daniel Augusto)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro movilizó durante 2025 un total de mil 241 millones 582 mil 324 pasajeros, cifra que representa un incremento cercano al seis por ciento respecto a 2024, cuando se registraron mil 171 millones 859 mil 113 viajes.

De acuerdo con datos del organismo, entre enero y diciembre los trenes en operación recorrieron 40 millones 130 mil 47 kilómetros a lo largo de las 12 líneas y 195 estaciones que conforman la red, lo que confirma al Metro como el principal medio de transporte público de la capital y su zona metropolitana.

El director general del STC, Adrián Rubalcava, señaló que el aumento en la afluencia está vinculado con la reapertura total de la Línea 1, cerrada parcialmente durante varios meses por trabajos de rehabilitación. Afirmó que la recuperación de usuarios es un indicador de que el sistema ha mejorado su funcionamiento tras las obras realizadas en los últimos años.

“Es un gran logro que refleja que el Metro está operando de manera contundente en beneficio de la ciudadanía. Los números muestran la relevancia que tiene para la movilidad de millones de personas”, expresó el funcionario.

Adrián Rubalcava recordó que para 2026 está previsto el inicio de la modernización integral de la Línea 3, proyecto anunciado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Según el directivo, los trabajos se programarán con el objetivo de reducir al máximo las afectaciones a los pasajeros, aunque reconoció que se trata de una intervención necesaria para garantizar la seguridad y la continuidad del servicio.

Especialistas en movilidad señalan que el repunte de viajes también está relacionado con la reactivación económica de la ciudad y con el encarecimiento de otras alternativas de transporte.

El organismo informó que durante el año pasado se reforzaron labores de mantenimiento a trenes, vías y sistemas eléctricos, además de operativos de dosificación en estaciones de alta demanda.

Finalmente, las autoridades sostienen que el reto para los próximos años será modernizar líneas antiguas sin interrumpir de forma prolongada la operación cotidiana.