Desfile Mundialista CDMX: fecha, ruta y horario del evento de Día de Muertos en junio

Desfile Mundialista CDMX México unirá el popular desfile de Día de Muertos con la fiesta mundialista para exponer la tradición y cultura del país ante las visitas extranjeras.

La pasión mundialista late más fuerte que nunca tras la ansiada inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México la tarde de ayer jueves 11 de junio, cuya primera victoria de la competencia internacional fue reclamada por la selección Tricolor en el Estadio Azteca, ahora Banorte.

Sin embargo, la fiesta mexicana y futbolera no termina ahí, ya que la capital del país ha preparado un Desfile de Día de Muertos (con temática del Mundial de Futbol) para exponer ante extranjeros y extranjeras las costumbres, tradiciones y rica cultura del país que alberga la Copa Mundial de la FIFA por tercera vez en la historia.

Desfile Mundialista de Día de Muertos en CDMX: ¿cuándo y a qué hora será?

Antes del arranque de la festividad más importante del futbol, el Mundial FIFA 2026, Clara Brugada —jefa de Gobierno de la Ciudad de México— y la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen, anunciaron las actividades culturales que se llevarían a cabo durante la celebración del torneo en el país.

Uno de estos eventos será el Desfile de Día de Muertos, importante tradición en la capital que ha caracterizado a México desde que la película 007: Spectre incluyó la pasarela cultural en su rodaje.

⚽️ No te pierdas el Gran Desfile Mundialista este sábado 13 de junio, un espectáculo con figuras monumentales, comparsas, música y mucha energía futbolera que recorrerá Paseo de la Reforma. 🏆🪇



¡No te lo puedes perder! 🎊 pic.twitter.com/6ANb2w100S — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 11, 2026

De acuerdo con la mandataria de CDMX, el desfile se realizará el próximo sábado 13 de junio en Paseo de la Reforma a las 13:00 horas, será de entrada gratuita y contará con emblemas mexicanos tradicionales y carros alegóricos que rinden homenaje al futbol, tanto de las selecciones varonil y femenil de México, como del deporte a nivel internacional.

El propósito de juntar la fiesta de muertos con el Mundial de Futbol este junio de 2026, será para rendir homenaje “a las leyendas” que ya partieron, según lo expresó la secretaria de cultura en el anuncio del evento.

Ruta del Desfile Mundialista de Día de Muertos en la Ciudad de México el sábado 13 de junio

El festival contempla una duración aproximada de dos horas, por lo que es recomendable asistir con ropa y calzado cómodos, además de contar con elementos de hidratación durante la caminata.

A diferencia del Desfile de Día de Muertos habitual en noviembre, esta nueva pasarela tendrá una ruta más corta, sin embargo, el gobierno capitalino asegura que aún contará con figuras monumentales, comparsas, música y “mucha energía futbolera”.

El recorrido de este Desfile Mundialista con influencias tradicionales del Día de Muertos, será de la siguiente manera:

Punto de encuentro: Diana Cazadora, icónico monumento de bronce en la Ciudad de México, ubicado en la Glorieta de Paseo de la Reforma, en el límite de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Diana Cazadora, icónico monumento de bronce en la Ciudad de México, ubicado en la Glorieta de Paseo de la Reforma, en el límite de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Destino: Monumento a la Revolución, mausoleo que conmemora la Revolución Mexicana y se encuentra en la Plaza de la República S/N, en la colonia Tabacalera.

De acuerdo con la secretaria de Cultura CDMX, este desfile incluirá una trajinera gigante rodante, comparsas de los pueblos originarios de la CDMX que incluirán charros, chinelos, y tres alebrijes gigantes: un cacomixtle, un ajolote y un colibrí, por lo que es un evento imperdible para este Mundial 2026 en México.