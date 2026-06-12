Gobierno de Huixquilucan supervisa avances del edificio administrativo “El Plan”

Nuevo edificio "El Plan" en Huixquilucan

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, realizó un recorrido de supervisión para corroborar el avance en la construcción del nuevo edificio administrativo “El Plan”, infraestructura que albergará las oficinas de las once dependencias del gobierno municipal.

Durante la visita, Contreras destacó que este espacio permitirá brindar una atención más eficiente a los ciudadanos que acuden a realizar diversos trámites, además de ofrecer instalaciones adecuadas para el desempeño de las labores de los servidores públicos.

La alcaldesa aseguró que el nuevo inmueble busca mejorar la operatividad de la administración municipal al reunir en un solo lugar distintas áreas del Ayuntamiento, con el propósito de agilizar servicios y facilitar los procesos para la población.

Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan, supervisa los avances del nuevo edificio "El Plan"

Por medio de redes sociales, Romina Contreras indicó que las nuevas instalaciones estarán acordes con las necesidades de las dependencias y contribuirán a ofrecer una atención de mayor calidad a los habitantes del municipio.

La edil recorrió distintas áreas del edificio acompañada por personal encargado de la obra, con quienes revisó el estado de los trabajos y los avances registrados en el proyecto.

La Crónica de Hoy 2026