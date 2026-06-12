Evitan pago de más de 9 mdp por intentos de extorsión en el Estado de México

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que entre el 4 y el 10 de junio se evitó el pago de 9 millones 26 mil 451 pesos derivado de intentos de extorsión, como resultado de la atención brindada a denuncias y reportes ciudadanos.

Datos presentados durante una sesión de la Mesa de Paz estatal indican que en ese periodo se recibieron 904 denuncias, reportes y llamadas de auxilio, lo que permitió activar mecanismos de orientación, seguimiento y atención a posibles víctimas.

Según el reporte oficial, de los casos atendidos, 351 correspondieron a extorsión telefónica y 319 a fraude telefónico. Además, se registraron 71 llamadas maliciosas, 21 amenazas, 16 casos de extorsión electrónica, cuatro de extorsión directa y tres intentos de extorsión por cobro de derecho de piso. Los 119 casos restantes se clasificaron en otras modalidades.

Las autoridades estatales señalaron que la participación ciudadana mediante la denuncia ha sido un elemento relevante para la detección y atención de estos delitos. Además, indicaron que continúan las acciones de difusión de medidas preventivas y el fortalecimiento de los canales de atención.

En la reunión número 111 de la Mesa de Paz participaron representantes del gobierno estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como integrantes de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

La administración estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar posibles casos de extorsión a través de los canales oficiales de denuncia.