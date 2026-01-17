Cae el “Tanzanio” más poderoso de Iztacalco, controlaba el narcomenudeo

Detenido Juan Carlos Rebollar Martínez. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Juan Carlos Rebollar Martínez de 54 años de edad, integrante del grupo delictivo “Los Tanzanios”.

Los “Tanzanios” son un grupo generador de violencia y narcomenudistas que opera principalmente en las alcaldías de Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Estos criminales mantienen nexos con otras células delictivas importantes, como “La Unión Tepito” y “Los Dukes”, grupos con los que lograron expandir la venta de droga e incrementar la extorsión de tianguistas y a choferes de transporte público en Iztapalapa.

Este sujeto es el encargado de cuidar el inmueble localizado en la colonia Agrícola Oriental, en el que se realiza el embalaje de droga que posteriormente se entrega a los narcomenudistas para su venta en la vía pública en la alcaldía Iztacalco.

Los policías atendieron una denuncia anónima de un predio localizado en la calle Oriente 259, de la colonia Agrícola Oriental el cual era utilizado para el almacenamiento de los narcóticos, por lo que se llevaron a cabo diversas técnicas de inteligencia.

Como resultado del cateo, se aseguraron 143 bolsas de plástico con cierre hermético que contenían cocaína, 139 dosis de marihuana, tres cartuchos útiles para arma de fuego, una báscula gramera y detuvieron a Juan Carlos Rebollar Martínez.

Detenciones en serie de “Los Tanzanios”

En los últimos meses, la policía capitalina ha dado fuertes golpes a la célula criminal de “Los Tanzanios”, desde integrantes de segunda hasta grandes operadores y piezas fundamentales para la organización delictiva.

La última de estas detenciones ocurrió el nueve de enero, cuando fue capturado Juan Daniel Sánchez Vera, de 53 años, señalado como líder de una célula delictiva de “Los Tanzanios” dedicado a la venta y distribución de narcóticos en las inmediaciones de una escuela de nivel superior.

Sólo dos meses antes, la Fiscalía capturó a Adriana “N”, operadora del grupo delictivo “Los Tanzanios”, durante un cateo realizado en un inmueble ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

En septiembre del 2025, la policía detuvo a Juan Manuel “N”, de 52 años de edad, alias “El Chacal” o “El Chuki”, líder de “Los Tanzanios”.

Junto a este criminal fue detenida su pareja, Julieta “N”.

La detención de “El Chuki” se ejecutó cuando los agentes de seguridad realizaban labores de seguridad en las calles Doctor Idelfonso Velasco y Doctor Agustín Andrade, colonia Doctores.

“El Chuki” cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 1997 por el delito de robo, en 2005 por robo agravado calificado y en 2024 por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso explosivo.

Tres días después fue arrestado Jesús Camacho Torres, alias “La Pájara” ex líder feminicida quien está en reclusión.

En este paquete de detenciones se encuentra Marco Antonio Camacho Torres, alias “Citlali” o “La Pancha”, de 40 años de edad y hermano de “La Pájara”, quien cuenta con antecedentes delictivos por robo agravado.

Tras la detención de su hermano, ascendió como principal operador de la venta de narcóticos en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Otro “Tanzanio” caído es Luis Eduardo Camacho Torres, alias “Topo”, de 34 años, responsable de la elaboración y distribución de drogas y repartirla a los operadores de esta célula en la alcaldía Iztacalco.

Juan Gabriel Camacho Torres de 50 años y María Dolores Vázquez Valdés de 45 años, colaboradores cercanos de “La Pájara”, también cesaron sus actividades criminales con esta captura. Su responsabilidad en el grupo era el halconeo y la distribución de droga en la demarcación.

En diciembre del 2023, la Fiscalía arrestó a Nicolás “N”, alias “El Nico”, presunta “cabeza” de la organización delictiva.

Derivado de un cateo en la colonia Agrícola Oriental, Nicolás “N” pudo ser aprehendido en posesión de 292 dosis de droga en polvo, así como una bolsa más de la misma sustancia a granel.

Nicolás “N” fue ascendido al líder del grupo criminal cuando Manuel “N”, el entonces jefe fue detenido en el año 2005. A partir del crecimiento de “Los Tanzanios”, comenzaron a ser perseguidos por las autoridades debido a que sus integrantes son responsables de múltiples homicidios, secuestros, extorsiones, cobro de piso, venta y distribución de droga, así como de despojo y el control de hoteles dedicados a la prostitución.

En ese mismo mes, agentes de la Policía de Investigación aprehendieron a Eduardo “N”, alias “Tío Pollo”, en calles de la colonia Doctores, también miembro de “Los Tanzanios” y señalado del delito de asociación delictuosa.

Posteriormente, en abril del 2024, cayeron Osvaldo “N”, alias “El Nariz”; María “N”, alias “La Patrona”; y Pedro “N”, alias “El Peter”, posibles integrantes del grupo delictivo “Los Tanzanios”, durante un cateo en un predio de la colonia La Polvorilla, de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con las investigaciones, “El Nariz” y “La Patrona” controlan los puntos de venta de droga y mantienen una red de extorsión, en las colonias El Manto, Fundición, Los Ángeles y San Juan Xalpa, así como en inmediaciones de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) Atlalilco y UAM Iztapalapa, así como en calles de la alcaldía Iztacalco

“Los Tanzanios” sufrieron otro duro golpe en enero del 2025, Cristian “N”, alias “El Camarón” y a Carlos Bryan “N”.

“El Camarón” y Carlos Bryan eran los encargados de de pedir dinero en efectivo a los propietarios de un negocio ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Algunas semanas después se logró el arresto de Diego Enrique “N” alias “Dieguito”, así como otro hombre y una mujer, también colaboradores del grupo delictivo.

También fue capturado Iván “N”, un integrante clave de “Los Tanzanios” es uno de los colaboradores más cercanos de Nico “N”, líder de la organización.

Para esta captura se realizó un cato en un inmueble localizado en la calle Avellana, en la colonia Agrícola Oriental, donde aseguraron 128 dosis de marihuana, un envoltorio con el mismo vegetal a granel con pesaje a determinar, 93 dosis de cocaína, 29 dosis de crystal, un arma de fuego con cinco cartuchos útiles en el cargador, asimismo se detuvo a un hombre de 53 años de edad.