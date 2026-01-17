Cae “Ray” del “Crazy Group”; sucesor del “Choko” en “La Chokiza”

Detenido Jonathan “N” alias “El Ray". (Marina)

La Secretaría de Marina detuvo a Jonathan “N” alias “El Ray”, líder de la Organización Delictiva “Crazy Group”, y es considerado objetivo prioritario generador de violencia dedicado a actividades delictivas como homicidios, extorsión y despojo en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Este grupo es una facción del Grupo delictivo “Los Mayas”, y tras la detención de Alejandro “N”, alias “Choko” líder del grupo delictivo La Chokiza, en septiembre del 2025, varios de los agremiados de este criminal pasaron a ser parte de las filas delincuenciales de la organización “Crazy Group”.

Todos estos grupos se encuentran agremiados al grupo criminal disfrazado de sindicato “USON”, del cual es líder Guillermo Fragoso Báez, quien se encuentra prófugo de la justicia.

La detención del “Ray” ocurrió en la colonia Jardines de Casa Nueva. Cuando las autoridades verificaron su identidad en la Plataforma México, arrojó una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, emitida desde el 25 de octubre de 2023.

En coordinación con personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía mexiquense, el detenido fue trasladado a instalaciones del Centro Preventivo de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez” Chiconautla.

“Choko”: extorsión, cobro de piso y narcomenudeo

Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, líder de la organización criminal “La Chokiza“, fue detenido en septiembre del 2025, cuando se le cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Se ejecutaron diversos cateos en la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, donde detuvieron a Juana Ivette Ledezma Martínez, pareja sentimental de “El Choko”, misma que se desempeña como Ministerio Público en Ecatepec y le brindaba información de los procesos legales en su contra.

Detenido Alejandro Gilmare Mendoza. (FGJEM)

También fue detenida Diana Laura Ledezma Martínez, donde aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, cartuchos y tres vehículos.

Tras su detención en la colonia Las Américas, en el municipio de Ecatepec de Morelos, “El Choko” fue llevado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La célula delictiva que “El Choko” comanda se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

Este criminal se volvió popular, dado que mantenía una relación cercana con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con quien colaboró para formar un partido político.

En su audiencia inicial en el penal del Altiplano, “El Choko” fue vinculado a proceso, junto a Luis Alberto Cadena Roque, integrante de la agrupación y cercano al Alejandro Gilmare.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), emitió suficientes datos de prueba en contra del “Choko” y Luis Alberto por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés con la finalidad de obtener dinero.

La carpeta de investigación en contra de estos sujetos se inició tras una denuncia anónima en la que se refiere sobre la existencia de un grupo de personas dedicadas a cometer delitos de secuestro, extorsión y venta de drogas en grandes cantidades, principalmente en Ecatepec, a través del uso de armas de fuego.