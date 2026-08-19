Reconocen a Nora Arias como presidenta del PRD en la CDMX

Nora Arias en el Congreso CDMX

Los dirigentes Estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los Estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur expresaron su respaldo y reconocimiento a la diputada Nora Arias Contreras, como presidenta del PRD Ciudad de México.

“Cuya dirigencia es LEGAL y LEGÍTIMA, resultado de los procedimientos y principios democráticos que rigen la vida de nuestro instituto político”, afirmaron en un documento.

Además, informaron que coinciden con las Consejeras Electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en su postura de que no es posible entregar las prerrogativas del PRD CDMX, en tanto persistan impugnaciones pendientes de resolver.

“Es inadmisible que, en lugar de privilegiar el respeto a las instituciones partidarias y mecanismos democráticos, grupos ajenos al PRD CDMX promuevan la desinformación y la confrontación, generando incertidumbre entre la militancia, dirigentes y simpatizantes en general”.

Señalaron que las acciones oportunistas de los vividores del erario público del equipo del diputado Federal Víctor Hugo Lobo Román, carecen de la aprobación de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que, en las pasadas elecciones del 2024, trabajaron intensamente para lograr el registro de nuestro partido, lo que “no pueden decir ni comprobar”.

“La diputada Nora Arias ha conducido al PRD Ciudad de México con RESPONSABILIDAD, LEGALIDAD y COMPROMISO político, fortaleciendo la organización territorial, defendiendo los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política local y nacional”.

Para concluir, y a días del arranque formal del proceso electoral, hicieron un llamado público a las instancias jurisdiccionales en la materia, para que, en apego estricto a la Ley, con imparcialidad y respeto a la voluntad partidaria resuelvan y den certeza jurídica a la verdadera militancia del PRD y a la ciudadanía que confía en los principios democráticos de nuestro Partido.

“El PRD está de pie, unido y atento. SÍ, A LA LEGALIDAD, A LA DEMOCRACIA Y A LA AUTONOMÍA PARTIDARIA. Nuestro apoyo es claro, público y decidido Unidad, Legalidad, Democracia”.

Los dirigentes y presidentes Estatales del PRD que se pronunciaron son: Evodio Velázquez Aguirre, PRD Guerrero; Octavio Ocampo, PRD Michoacán; Sergio Prado Alemán, PRD Morelos; Margarita Ramos Villeda, PRD Hidalgo; Tomás Basaldpu Guiterrez, PRD Oaxaca; Juan Manuel Cambrón, PRD Tlaxcala; Néstor Santacruz Marquez, PRD Zacatecas; y Noé de la Rosa Ojeda, PRD Baja California Sur.