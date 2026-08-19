Otorgan reconocimientos a rescatistas en sesión de seguridad en Huixquilucan

Huixquilucan reconoce a bomberos y personal de Protección Civil

En el marco de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, el gobierno de Huixquilucan distinguió la labor de bomberos, rescatistas, personal de Protección Civil y funcionarios de la Dirección de Gobierno, quienes han atendido emergencias en el territorio con riesgo evidente para su propia integridad. La ceremonia sirvió como un espacio para visibilizar el esfuerzo cotidiano de estos equipos, cuya intervención oportuna ha sido clave para preservar la vida y el patrimonio de las familias en colonias, fraccionamientos y comunidades del municipio.

Durante la entrega de reconocimientos, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, subrayó que el quehacer diario de estas corporaciones trasciende la atención de incidentes, pues incide directamente en la cohesión social y en la percepción de confianza entre la ciudadanía. “Valoro el desempeño y compromiso de mujeres y hombres adscritos a Seguridad Pública, Gobierno, Cuerpo de Bomberos, Unidad de Rescate y Protección Civil por todas las intervenciones que realizan de manera cotidiana”, expresó la edil, al tiempo que garantizó que su administración seguirá invirtiendo en capacitación, herramientas y equipamiento para optimizar su desempeño con seguridad y eficiencia.

La mandataria local enfatizó que la capacidad de reacción de los cuerpos de emergencia ante eventos de riesgo ha generado un entorno de mayor certidumbre para la población, lo que demuestra que el municipio dispone de un equipo humano profesional, coordinado y dispuesto a salvaguardar la paz social. Destacó que cada actuación, desde un incendio hasta un rescate vehicular, refleja el valor y la preparación de los elementos, quienes se han convertido en un pilar fundamental para la respuesta inmediata en situaciones críticas.

En el mismo orden de la sesión, Contreras Carrasco hizo entrega de Certificados Únicos Policiales a integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, un documento que acredita el cumplimiento de los estrictos perfiles de confianza exigidos por la normativa. La alcaldesa informó que el 99.59 por ciento de los agentes municipales cuentan ya con esta certificación, cifra que coloca a Huixquilucan, por cuarto año consecutivo, con un avance sobresaliente en materia de control y profesionalización policial.

Este logro, según destacó la funcionaria, no es casualidad, sino resultado de una política pública enfocada en la dignificación de los cuerpos de seguridad y rescate, así como en el cumplimiento riguroso de los estándares nacionales. Con estos indicadores, el municipio se consolida como un referente en seguridad tanto en el ámbito estatal como en el nacional, al priorizar la confiabilidad y la preparación de sus elementos sobre cualquier otro factor operativo.

El gobierno de Huixquilucan reiteró su compromiso con una administración cercana, eficiente y altamente profesionalizada, que articula la capacitación continua, la supervisión de controles de confianza y la participación activa en la estrategia regional de seguridad. Con estas acciones, la administración local busca no solo mantener la tranquilidad de los ciudadanos, sino también fortalecer la confianza en las instituciones que diariamente enfrentan situaciones de alto riesgo para proteger a la comunidad.