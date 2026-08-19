Reconoce presidente rezago en el Congreso CDMX; advierte que retraso del PGD frena la economía

Jesús Sesma, presidente del Congreso CDMX (Jennifer Garlem)

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México —por primera vez presidida por un legislador del Partido Verde— Jesús Sesma, reconoció el rezago que enfrenta el Poder Legislativo, cuya productividad en este año de labores representa apenas el 20.84 por ciento, al aprobarse 409 de mil 963 iniciativas presentadas.

Al dar un balance de actividades, ya que termina su periodo como presidente, consideró que la cifra debe analizarse más allá de la cantidad de iniciativas aprobadas, debido a que no todas tienen el mismo impacto en la vida de los habitantes de la Ciudad de México.

Además, dio a conocer que hubo 53 iniciativas enviadas por órganos autónomos, alcaldías y la jefatura de Gobierno, de ellas, se han aprobado 37.

Y admitió que las propuestas están pendientes porque no se desahogan en las Comisiones por intereses de por medio, temor a reclamos de la sociedad y represalias electorales.

El legislador aseguró que uno de los pendientes legislativos prioritarios se encuentra el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, instrumentos que definirán las bases para el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de México durante las próximos veinte años.

Y advirtió que la falta de un Plan General de Desarrollo (PGD) está generando un retraso que puede tener consecuencias durante décadas para la capital.

“Más que hablar de lo que hicimos, hoy quiero hablar de lo que dejamos pendiente”, afirmó.

Se está frenando la economía de la CDMX

Sesma recordó que desde la presidencia de la Mesa Directiva se elaboró una ruta crítica para recibir y procesar el PGD y el Plan General de Ordenamiento Territorial con el objetivo de establecer desde el inicio qué comisiones deberán analizarlos y evitar que el procedimiento se prolongue; sin embargo, siguen pendientes.

“Desde esta presidencia nos preparamos para recibir los proyectos... ambos instrumentos siguen pendientes por el Gobierno de la Ciudad de México”, señaló.

Sesma insistió en que el retraso en la aprobación del PGD tiene efectos que van más allá de un periodo legislativo. “El retraso que está teniendo la Ciudad de México es brutal. Se está frenando la economía en la Ciudad de México.”

Incluso planteó que sería preferible contar con un instrumento funcional que pueda ser modificado posteriormente, antes que esperar durante años un documento “perfecto”.

“Si hoy me preguntan, no como presidente, como Chucho Sesma, ¿qué prefieres? ¿un Plan General de Desarrollo medianamente bueno hoy o un Plan General de Desarrollo perfecto en un año? ... lo que prefiero es un plan general medianamente bueno hoy”, declaró.

El legislador insistió en que el impacto del retraso se acumula con el paso del tiempo y no se pierde un año por cada año de demora, “se pierden décadas. Tenemos que entenderlo ya como legisladores”, sostuvo.

Sesma dejó claro que no menciona los pendientes “para repartir culpas”, sino para que la nueva presidencia atienda los asuntos relevantes.

El diputado destacó que otro de los pendientes es la cantidad de iniciativas que permanecen en las comisiones sin una resolución; por ello, consideró necesario que los legisladores asuman una mayor responsabilidad para definir qué propuestas respaldan y cuáles rechazan, pues, dijo, la ciudadanía tiene derecho a conocer la postura de sus representantes.

“Hay que decir las cosas como son, hay que sacar las iniciativas como son y hay que decir: no quieren, sí quieren, quién no quiere y por qué”.

Además, destacó que existen alrededor de 30 decretos aprobados por el Congreso que continúan pendientes de publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Aunque reconoció que existen procedimientos y plazos legales que deben respetarse, sostuvo que una decisión aprobada por el Congreso debe traducirse en beneficios concretos para la población.

Finalmente, Sesma señaló que los pendientes serán entregados a la próxima Presidencia de la Mesa Directiva, con la información y avances existentes, para garantizar la continuidad de los trabajos.

“Reconocer lo que falta, también es una forma de rendir cuentas”, afirmó.