Naucalpan se suma a campaña estatal de reciclaje electrónico

Naucalpan

El gobierno de Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, formalizó su adhesión a la campaña “Recicla On”, una iniciativa impulsada por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) que busca fomentar la cultura del agua, la educación ambiental y el manejo responsable de residuos electrónicos y electrodomésticos. Mediante la firma de una carta compromiso, ocho municipios del estado se comprometieron a trabajar de manera coordinada para evitar que computadoras, teléfonos celulares y otros aparatos tecnológicos en desuso terminen en calles, barrancas, ríos o sistemas de drenaje, donde representan un grave riesgo de contaminación y obstrucción hidráulica.

La estrategia, que incluye a localidades con alta incidencia de inundaciones, arrancará en Naucalpan con la instalación de un contenedor permanente en las oficinas del organismo local de agua, OAPAS. La ciudadanía podrá depositar ahí sus residuos tecnológicos, los cuales serán trasladados posteriormente a plantas de tratamiento para recibir una disposición final segura. Con esta acción, se busca impedir que sustancias tóxicas provenientes de estos dispositivos contaminen el suelo, el aire o los cuerpos de agua, y además se reduce el riesgo de taponamientos en la red de drenaje que suelen agravar las emergencias por lluvias.

Uno de los aspectos más novedosos de la campaña es que, por cada kilogramo de residuos electrónicos recolectado, se podrán obtener filtros de agua destinados a comunidades que aún dependen de fuentes superficiales de abastecimiento. Cada filtro tiene capacidad para potabilizar hasta 960 litros de agua al día, lo que permitirá que familias sin acceso a la red hidráulica cuenten con agua en condiciones seguras para el consumo y las tareas domésticas. De este modo, el reciclaje de aparatos viejos se convierte en un puente directo para cerrar brechas de acceso al agua potable.

Durante el acto de firma, Montoya Márquez agradeció el respaldo de la vocal ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas, especialmente durante las emergencias hidrometeorológicas que han afectado al municipio, y subrayó que el cuidado del agua y del entorno no es tarea exclusiva del gobierno, sino que exige una corresponsabilidad ciudadana. “Cuando hablamos de evitar que una computadora, un teléfono, algún electrodoméstico, papel o cartón terminen en un río, una barranca o el drenaje, no hablamos únicamente del problema de la limpieza. Hablamos de la prevención, de la seguridad, de proteger las vidas de los habitantes y sus patrimonios”, afirmó el edil.

El alcalde insistió en que esta iniciativa no debe verse solamente como una medida ecológica, sino como una estrategia integral de protección civil, prevención de riesgos, conservación de la infraestructura hidráulica y salud pública. Explicó que la carta compromiso implica una responsabilidad concreta para garantizar que los residuos recolectados sean tratados correctamente, y adelantó que los organismos operadores de agua promoverán activamente la participación vecinal. Además, no descartó que el programa pueda extenderse a escuelas, empresas y organizaciones sociales para multiplicar su alcance y arraigar una cultura de disposición responsable.

Por su parte, García Villegas ofreció datos contundentes sobre la magnitud del problema: a nivel mundial se generan alrededor de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos al año, y México se ubica entre los primeros lugares del continente en esta materia. Precisó que cada persona produce en promedio entre siete y nueve kilogramos de estos desechos anualmente, y que la Zona Metropolitana del Valle de México concentra cerca del 40 por ciento del total nacional, aunque apenas el 14 por ciento llega a reciclarse. La funcionaria advirtió que, según organismos internacionales, la mala disposición de estos residuos libera sustancias peligrosas que contaminan aire, suelo y agua.

La vocal ejecutiva destacó que “Recicla On” se inscribe en la campaña estatal “Limpiemos Nuestro Estado de México”, promovida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al articular el manejo adecuado de residuos con la prevención de inundaciones, el cuidado de los cuerpos de agua y la protección de las familias, en especial de las más vulnerables. Afirmó que el programa no solo reduce riesgos ambientales, sino que representa una oportunidad para avanzar hacia una prosperidad justa y duradera, al involucrar a la sociedad en la correcta disposición de sus aparatos y convertir esos desechos en una herramienta para mejorar el acceso al agua segura.

Finalmente, junto a Naucalpan, firmaron la carta compromiso representantes de La Paz, Chimalhuacán, Amecameca, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza. Todos coincidieron en la urgencia de fortalecer la coordinación metropolitana para prevenir riesgos, proteger el medio ambiente y consolidar una cultura de responsabilidad compartida. Con esta alianza, el estado de México da un paso más hacia el manejo sostenible de los residuos tecnológicos, al tiempo que atiende dos de los grandes desafíos de la región: la gestión del agua y la reducción de desastres asociados a las lluvias.

La Crónica de Hoy 2026