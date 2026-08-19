Concluyen en agosto beneficios fiscales para reemplacamiento en Edomex

El próximo 31 de agosto concluirán, sin prórroga, los beneficios fiscales del Programa de Reemplacamiento 2026 en el Estado de México, informó la Secretaría de Finanzas estatal. Hasta ahora se han realizado más de 550 mil trámites de renovación, mientras que alrededor de 150 mil propietarios todavía pueden regularizar sus vehículos.

El programa está dirigido principalmente a propietarios de unidades con placas expedidas en 2021 y años anteriores, quienes pueden acceder a reducciones de adeudos y otros beneficios siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la autoridad.

Para vehículos con placas de 2021 y años posteriores, se contempla una reducción de 100 por ciento en tenencia, refrendo y accesorios correspondientes a 2024 y ejercicios anteriores, siempre que los propietarios renueven sus placas y cubran las contribuciones de 2025 y 2026.

En el caso de automotores con placas de 2020 y años anteriores, pueden reducirse los adeudos correspondientes a 2023 y ejercicios previos, al cubrir las contribuciones de 2024 a 2026.

Beneficios también aplican al cambio de propietario

Los vehículos con placas de 2021 pueden acceder además a una reducción en el Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados (ISAVAU).

La condonación puede ser de 100 por ciento para quienes al 31 de diciembre de 2025 se encontraban al corriente en el pago de tenencia y refrendo de ese año. Para quienes tenían adeudos, el beneficio es de 50 por ciento si regularizan su situación antes del 31 de agosto.

La medida busca facilitar la formalización de los cambios de propietario de vehículos usados, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas.

El costo de la renovación de placas es de mil 161 pesos para automóviles particulares, 864 pesos para motocicletas y 2 mil 425 pesos para vehículos particulares de carga.

El trámite puede realizarse por internet y los propietarios tienen la opción de recoger las nuevas placas, previa cita, en alguno de los 32 Centros de Servicios Fiscales o 20 Módulos Integrales de Recaudación instalados en centros comerciales.

También existe la posibilidad de solicitar la entrega a domicilio dentro del Estado de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

El secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, llamó a los contribuyentes a realizar el trámite antes de que concluya el plazo.

“Queremos que las y los mexiquenses aprovechen los beneficios fiscales antes del 31 de agosto”, señaló, al destacar que el procedimiento puede efectuarse en línea y contempla la entrega de placas a domicilio.

Advierten sobre placas vencidas e intermediarios

La dependencia estatal recordó que circular con placas cuya vigencia terminó puede impedir la realización de la verificación vehicular, además de generar posibles sanciones de tránsito.

Los propietarios pueden consultar la vigencia de sus placas en la Tarjeta de Circulación o mediante el Portal de Servicios al Contribuyente, en el apartado “Consulta vigencia de placa”.

La Secretaría de Finanzas también recomendó realizar el trámite directamente en los canales oficiales y evitar intermediarios. Pidió no compartir documentos, contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios ni información personal, así como efectuar los pagos únicamente mediante la línea de captura generada en el portal oficial.