Edoméx reconoce a instituciones públicas por seguridad e higiene laboral

El Gobierno del Estado de México reconoció a 83 instituciones públicas por cumplir con las medidas de seguridad e higiene en sus espacios de trabajo, con el objetivo de fortalecer entornos laborales seguros y saludables para las y los trabajadores mexiquenses. A través de la Secretaría del Trabajo, se realizó la Entrega de Validaciones de Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene 2025, un instrumento que avala el cumplimiento de la normatividad en la materia.

El evento se llevó a cabo en la ciudad de Toluca y forma parte de las acciones que impulsa la administración estatal para promover una cultura de prevención y responsabilidad en los centros laborales del sector público. Las validaciones otorgadas certifican que las instituciones reconocidas cumplen con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en cuanto a seguridad e higiene, lo que contribuye a reducir riesgos laborales y a proteger la salud de las personas trabajadoras.

Además del reconocimiento, las instituciones que obtuvieron la validación acceden a beneficios ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), ya que son eximidas del pago de la prima de riesgo no controlado. Esto se debe a que acreditaron la implementación de acciones preventivas y el correcto funcionamiento de sus Comisiones de Seguridad e Higiene dentro de los centros de trabajo.

La Secretaría del Trabajo informó que, de manera permanente, impulsa estrategias de capacitación, acompañamiento y supervisión dirigidas a las instituciones públicas, con el fin de fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones laborales. Estas acciones buscan fomentar una cultura de prevención que permita identificar riesgos, mejorar condiciones laborales y garantizar espacios seguros para el desempeño de las actividades diarias.

Durante la ceremonia, se reconoció el trabajo del Gobierno encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, por priorizar el bienestar y la seguridad de las y los trabajadores del Estado de México. En su intervención, el Secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, destacó que impulsar la prevención es una forma de cuidar y servir a la población trabajadora, ya que permite reducir accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.

El evento se realizó en el auditorio de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., donde se subrayó que la seguridad y la higiene laboral son derechos fundamentales de las y los trabajadores. En este contexto, se destacó la importancia de la corresponsabilidad entre autoridades, empleadores y personal para garantizar condiciones laborales adecuadas.

Asimismo, se recordó el llamado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a los gobiernos para fortalecer una cultura de prevención que asegure espacios de trabajo seguros y saludables. El Gobierno del Estado de México señaló que estas acciones están alineadas con dichas recomendaciones internacionales y con el compromiso de mejorar la calidad de vida laboral en la entidad.

Con la entrega de estas 83 validaciones, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que protejan la integridad de las y los trabajadores, promuevan la prevención de riesgos y fortalezcan la seguridad e higiene en los espacios laborales del sector público.