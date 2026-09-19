Construye EdoMéx Autopista Vialidad Poniente para mejorar movilidad entre los valles de Toluca y México

El Gobierno del Estado de México construye la Autopista Vialidad Poniente, una obra de infraestructura que busca mejorar la movilidad y fortalecer la conexión entre el Valle de Toluca y el poniente del Valle de México.

El proyecto, realizado a través de la Secretaría de Movilidad, registra un avance del 54 por ciento y representa una inversión de mil 325 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades estatales, una vez terminada beneficiará a más de dos millones de habitantes.

La nueva vialidad tendrá una extensión de 2.10 kilómetros y contará con diferentes elementos para facilitar el tránsito vehicular en la zona. Entre ellos se contempla un deprimido vehicular, un diamante de plaza de cobro y gazas de conexión con la autopista Toluca-Naucalpan.

La obra se desarrolla como parte de las acciones de infraestructura impulsadas por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y dentro del programa denominado “2026, Año de las Obras en EdoMéx”.

Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México, señaló que la construcción de esta autopista busca atender las necesidades de movilidad de las personas que diariamente se trasladan entre diferentes municipios y zonas de los valles de Toluca y México.

El funcionario explicó que la nueva infraestructura permitirá contar con una alternativa de traslado que busca ser moderna, segura, cómoda y eficiente para las y los mexiquenses.

La construcción está a cargo del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), organismo encargado de desarrollar el proyecto.

Roberto Carlos Álvarez Juárez, director general del SAASCAEM, informó que para la realización de la obra se destinó una inversión de mil 325 millones de pesos.

Uno de los objetivos principales del proyecto es fortalecer la conexión con la autopista Toluca-Naucalpan. La infraestructura también busca contribuir a reducir la carga vehicular que actualmente se concentra en otras vías de comunicación de la zona.

De acuerdo con las autoridades estatales, la Autopista Vialidad Poniente ofrecerá una alternativa para desahogar el tránsito de la autopista La Venta-Chamapa, una de las vialidades utilizadas para los traslados entre el poniente del Valle de México y diferentes puntos del Estado de México.

Cuando la obra quede concluida, también se espera que facilite los recorridos hacia zonas como Interlomas, Naucalpan y Toluca, beneficiando a personas que utilizan estas rutas por motivos laborales, escolares, comerciales y familiares.

La construcción de infraestructura vial representa uno de los temas que las autoridades estatales han señalado como prioritarios para mejorar la movilidad en el Estado de México, debido al crecimiento de las zonas urbanas y al aumento de los desplazamientos entre municipios.

En este sentido, la Autopista Vialidad Poniente forma parte de los proyectos que buscan mejorar la conectividad regional y ofrecer nuevas opciones para los automovilistas.

Además de agilizar los traslados, las autoridades estatales señalaron que la obra busca generar beneficios a largo plazo para la población y contribuir al desarrollo de las regiones conectadas.

Actualmente, el proyecto registra un avance de poco más de la mitad de los trabajos programados, por lo que las labores de construcción continúan en diferentes puntos de la vialidad.

La obra contempla la integración de diferentes estructuras para conectar con la autopista Toluca-Naucalpan y facilitar el tránsito de los vehículos que utilicen esta nueva alternativa. Con una extensión de 2.10 kilómetros y una inversión de mil 325 millones de pesos, el Gobierno del Estado de México busca que esta vialidad se convierta en una nueva opción para mejorar los desplazamientos entre el Valle de Toluca y el poniente del Valle de México.

Una vez concluida, la Autopista Vialidad Poniente tendrá como uno de sus principales objetivos mejorar la conectividad y ofrecer una alternativa para los millones de habitantes que se trasladan diariamente por esta región del Estado de México.