Frente frío 29: lluvias intensas, “Norte” y ambiente muy frío para este fin de semana

El Frente Frío 29 impactará el país con hasta -10 grados; conoce cuáles serán los estados más afectados

¡A sacar chamarras y cobijas! Ya que este fin de semana, gran parte de México vivirá una de las jornadas meteorológicas más intensas de la temporada invernal: el frente frío número 29, acompañado de una masa de aire polar muy potente, se desplazará sobre el territorio nacional con efectos que van desde lluvias intensas hasta vientos fuertes, ambiente extremadamente frío y potencial de nieve o aguanieve en zonas altas, advirtieron autoridades y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuál será el pronóstico del clima para este domingo?

Según el pronóstico del SMN, el sistema frontal avanzará desde el norte y noreste hacia el resto del país, generando lluvias fuertes a muy fuertes en estados del centro y oriente, con acumulados significativos en Puebla y Veracruz, entre otros. Además, chubascos y precipitaciones dispersas se esperan en el occidente, sur y sureste del territorio.

Simultáneamente, la masa de aire polar asociada al frente frío provocará un marcado descenso de las temperaturas, con ambiente frío a muy frío en estados del norte, noreste, centro y oriente del país. En algunas regiones serranas se prevén heladas severas durante las madrugadas, con mínimas por debajo de los 0 °C e incluso valores de -10°C en zonas montañosas como Chihuahua y Durango.

En áreas urbanas como la Ciudad de México y el Estado de México, las mañanas serán especialmente frías, con probabilidad de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad y complicar la movilidad en carreteras y zonas transitadas.

Evento de “Norte”, nieve y aguanieve

Otro de los fenómenos significativos será el denominado evento de “Norte”, con rachas de viento que podrían superar los 100 km/h en regiones como el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y vientos fuertes en gran parte del litoral del Golfo de México. Este evento puede impactar de forma directa la navegación marítima y aumentar el oleaje en las costas, por lo que se recomienda extremar precauciones.

En las zonas más elevadas del país, entre ellas los volcanes Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca, podría registrarse caída de nieve o aguanieve, un fenómeno poco común pero esperado dadas las bajas temperaturas y la humedad disponible.

Ante este panorama climático, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha activado alertas preventivas y llamado a la población a tomar medidas de cuidado personal y comunitario durante las próximas 48 horas.

Entre las recomendaciones figura abrigarse adecuadamente, particularmente en las mañanas y noches, y proteger a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas. También se ha exhortado a estar atentos a las cuentas oficiales del SMN y la CNPC para seguir actualizaciones del clima.