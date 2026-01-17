Reabren Deportivo Luis García Postigo para familias de Barrientos

El Gobierno Municipal de Tlalnepantla reaperturó el Deportivo Luis García Postigo, ubicado en la comunidad de Barrientos, como parte de las acciones para rescatar y dignificar los espacios públicos del municipio. El evento fue encabezado por el presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, quien destacó la importancia de contar con instalaciones seguras y funcionales que promuevan la convivencia familiar y el fortalecimiento del tejido social.

Durante la reapertura, autoridades municipales señalaron que el Deportivo Luis García Postigo es un espacio emblemático para la comunidad, ya que durante años ha sido punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos que practican deporte, realizan actividades recreativas o simplemente conviven en un ambiente sano. Con su reapertura, se busca devolver a las familias un lugar adecuado para el esparcimiento y la integración comunitaria.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz afirmó que el rescate de espacios públicos es una prioridad de su administración, ya que estos lugares contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y a prevenir problemáticas sociales. Señaló que un deportivo en buenas condiciones no solo fomenta la actividad física, sino que también fortalece valores como la convivencia, el respeto y la participación ciudadana.

Como parte de los trabajos realizados, el deportivo fue rehabilitado para garantizar mayor seguridad y funcionalidad. Las autoridades explicaron que estas acciones permiten que las instalaciones sean utilizadas por personas de todas las edades, promoviendo hábitos saludables y ofreciendo alternativas positivas para el uso del tiempo libre. Además, se busca que estos espacios sean incluyentes y accesibles para toda la comunidad.

Vecinas y vecinos de Barrientos acudieron a la reapertura y expresaron su satisfacción por la recuperación del deportivo, al considerar que representa una mejora importante para la zona. Algunos asistentes señalaron que contar con espacios públicos en buen estado ayuda a fortalecer la convivencia entre la comunidad y brinda oportunidades para que niñas y niños se desarrollen en un entorno seguro.

El Gobierno Municipal reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos en distintas colonias de Tlalnepantla. Bajo el lema “Nuestra Ciudad Renace”, la administración municipal trabaja en la rehabilitación de parques, deportivos y áreas recreativas que habían permanecido en el abandono, con el objetivo de devolverlos a la ciudadanía en mejores condiciones.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población para cuidar y preservar el Deportivo Luis García Postigo, recordando que el mantenimiento de estos espacios es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía. Con la reapertura de este deportivo, el Gobierno de Tlalnepantla reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la convivencia, promuevan el bienestar social y contribuyan a construir una ciudad más digna, segura y unida para todas las familias.