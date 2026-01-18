Función de box en Cuauhtémoc reúne a más de 5 mil personas y recauda 6 toneladas de alimentos

Más de cinco mil personas asistieron a una función de box con causa realizada en el Deportivo Cuauhtémoc, donde el requisito de ingreso fue la donación de un kilo de arroz o frijol, lo que permitió reunir aproximadamente seis toneladas de alimentos que serán destinados a acciones de apoyo social.

El encuentro deportivo fue organizado de manera conjunta por la alcaldía, la asociación Hacienda Nueva Vida y la promotora Silva Boxing. La pelea estelar estuvo protagonizada por Gabriel Jiménez, conocido como Nitchs, y Daniel Sánchez, apodado El Dragón, quienes disputaron el campeonato en la categoría de peso superligero. El triunfo fue para Jiménez.

Previo a los combates, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló la relevancia de fomentar la actividad física entre la población joven y destacó que su administración ha adoptado al deporte como una estrategia central de desarrollo comunitario.

Indicó que el objetivo es ofrecer herramientas a las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, recuperar parques y espacios públicos para que se conviertan en lugares seguros y de calidad.

Función de box en Cuauhtémoc reúne a más de 5 mil personas y recauda 6 toneladas de alimentos

La edil también se refirió al próximo Mundial de Futbol que tendrá como sede a México y aseguró que la demarcación se prepara para recibir visitantes. Adelantó que se desplegarán acciones para promover el deporte durante ese periodo, entre ellas la instalación de zonas tipo Fan Fest en espacios públicos para la transmisión de partidos.

La función de box fue transmitida por diversas plataformas como TUDN, ViX, Disney y ESPN para México y América Latina, además de redes sociales a nivel internacional, lo que amplió el alcance del mensaje solidario del evento.

Autoridades de la demarcación subrayaron que este tipo de actividades reflejan la visión de considerar al deporte como un mecanismo de desarrollo y una vía para promover valores, disciplina y proyectos de vida entre la juventud.

Rojo de la Vega recordó que, como parte del programa de rescate de infraestructura deportiva, el año pasado se recuperaron 23 centros y espacios de este tipo.

Añadió que en 2026 se buscará concretar el proceso de rehabilitación más amplio de la historia de la alcaldía, con el fin de que los habitantes cuenten con instalaciones dignas para la práctica deportiva y la convivencia comunitaria.