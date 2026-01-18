Inicia EAPCDMX programa de capacitación para más de 38 mil servidores públicos en 2026

Foto: Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México

La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAPCDMX) puso en marcha su Programa de Capacitación, Profesionalización y Certificación 2026, con el que prevé atender a más de 38 mil personas servidoras públicas de dependencias capitalinas, alcaldías, órganos desconcentrados y aspirantes a integrarse al servicio público.

El arranque del programa fue encabezado por el director general de la institución, Hegel Cortés Miranda, quien sostuvo una reunión de trabajo con las áreas de Certificación, Formación, Investigación, Administración y Jurídico en las nuevas instalaciones de la Escuela, ubicadas en la calle Perú 88, en el Centro Histórico.

Durante el encuentro se revisaron los proyectos y líneas de acción que se desarrollarán este año y que, de acuerdo con la dependencia, están alineados con el programa de gobierno de la ciudad.

Miranda señaló que la EAPCDMX continuará impulsando la profesionalización del personal público con el fin de contribuir a una administración más eficiente y cercana a la ciudadanía. Indicó que la estrategia formativa busca consolidar un servicio público con enfoque humanista y con mayores herramientas técnicas para atender las necesidades de la capital.

Las autoridades de la Escuela presentaron el informe de los recursos que se ejercerán en 2026 y detallaron los ejes de trabajo en capacitación, certificación, investigación y producción editorial.

En materia académica se contemplan 33 acciones de formación que incluyen cursos, talleres, diplomados y programas de posgrado, entre ellos dos doctorados dirigidos a fortalecer perfiles especializados dentro de la administración local.

El plan también considera 11 procesos de certificación en competencias profesionales consideradas estratégicas. Entre ellas se encuentran la gestión integral del riesgo de desastres para eventos masivos, de cara a las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol FIFA 2026; la certificación de personal con funciones de auditoría para el combate a la corrupción; la acreditación de verificadores en prevención de riesgos sanitarios; y la capacitación en atención ciudadana en territorio.

Otro de los ejes se orienta a la prevención del delito, particularmente a la formación de elementos policiales en protocolos de primer contacto con mujeres víctimas de violencia de género, con el propósito de mejorar la respuesta institucional y la protección de derechos.

En el ámbito de investigación se proyectan 31 acciones destinadas a la generación y difusión de conocimiento, el fortalecimiento de la biblioteca física y digital, la realización de consultorías y la ampliación de la vinculación con instituciones educativas y organismos públicos. También se prevé reforzar la comunicación institucional y la actualización de la página web de la Escuela.

Las autoridades subrayaron que la meta es contar con servidores mejor preparados, con estándares éticos más altos y con mayor capacidad para diseñar políticas orientadas al bienestar de la población.