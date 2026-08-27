Feria Regreso a Clases Profeco Feria Regreso a Clases Profeco: ¿Dónde comprar útiles y uniformes en Edomex y CDMX? (Cuartoscuro)

Ya estamos cerca del comienzo del nuevo ciclo escolar.

Si aún no has realizado la compra de los útiles escolares y los uniformes de tus hijos o hijas, no te desesperes: aquí conocerás los detalles sobre la Feria de Regreso a Clases de la Profeco.

Cabe señalar que en algunas sedes solo estarán disponibles por tres días.

¿Cuándo y dónde se realizará la Feria de Regreso a Clases Profeco en la CDMX y el Edomex?

A tan solo unos días del arranque de las clases, la feria se estará realizando para que los padres de familia puedan conseguir todo lo necesario antes del ingreso a las aulas.

Las fechas y ubicaciones varían según la localidad:

Alcaldía Milpa Alta ( CDMX ): Se ubicará en la Explanada de la Alcaldía (Av. México, entre Jalisco y Constitución, Col. Villa Milpa Alta) del 28 de agosto al 2 de septiembre.

( ): Se ubicará en la Explanada de la Alcaldía (Av. México, entre Jalisco y Constitución, Col. Villa Milpa Alta) del Ecatepec ( Estado de México ): Estará disponible en la Explanada Central (Av. Adolfo López Mateos No. 28, Col. San Cristóbal Centro) del 28 al 30 de agosto.

( ): Estará disponible en la Explanada Central (Av. Adolfo López Mateos No. 28, Col. San Cristóbal Centro) del Otumba (Estado de México): Instalada en la Plaza de la Constitución (Calle Eugenio Montaño s/n, Col. Centro) del 25 de agosto al 2 de septiembre.

Es importante destacar que estos son los últimos días para adquirir los materiales escolares a precios accesibles.

¿A qué hora inicia la Feria de Regreso a Clases Profeco?

El horario de la feria varía según la sede. Lo más recomendable es asistir lo más temprano posible para aprovechar las mejores ofertas y realizar las compras a tiempo y sin prisas.