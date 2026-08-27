Clara Brugada entrega las Llaves de la CDMX a Angela Davis





La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada entregó las Llaves de la Ciudad a la activista y académica estadounidense Angela Davis, como reconocimiento a su trayectoria de lucha por la libertad, la igualdad, la justicia y la defensa de los sectores históricamente excluidos.

La entrega de las llaves, según Brugada, representa una antigua forma de expresar confianza y hospitalidad, y afirmó que las puertas de la capital permanecerán siempre abiertas para Davis, a quien consideró una mujer que ha dedicado su vida a abrir caminos hacia la libertad, la igualdad y la justicia.

La mandataria capitalina recordó parte de la trayectoria de Davis como mujer negra, feminista, comunista, intelectual y militante.

Señaló su participación en el movimiento estudiantil, su cercanía con las Panteras Negras y la persecución que enfrentó por su activismo en favor de los hermanos Soledad. También resaltó que su encarcelamiento no logró silenciarla y que, por el contrario, su caso generó un movimiento internacional de solidaridad.

Además, vinculó el pensamiento de Davis con diversos desafíos actuales, entre ellos el racismo, la desigualdad, la explotación laboral, el patriarcado, la violencia contra las mujeres, la pobreza y la crisis ambiental. En particular, expresó su solidaridad con las personas migrantes y sostuvo que “ningún ser humano es ilegal”.

También defendió la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y la democracia frente a la guerra y el imperialismo.

Otro de los temas fue el abolicionismo y la crítica al sistema penitenciario. Brugada destacó las propuestas anticarcelarias de Davis y planteó la necesidad de construir sociedades en las que las cárceles sean cada vez menos necesarias. Asimismo, resaltó el feminismo revolucionario de la activista y afirmó que la Ciudad de México busca consolidarse como una ciudad feminista y de cuidados.

La jefa de Gobierno también recordó los vínculos históricos de Davis con México y, particularmente, su solidaridad con los estudiantes asesinados durante el Halconazo de 1971.

Señaló que recientemente se inauguró una Utopía para jóvenes en el lugar donde ocurrió aquella violencia, con actividades gratuitas de arte, cultura, cuidados y construcción comunitaria. Además, anunció que una Casa de las Tres R’s llevará el nombre de Angela Davis.

Al recibir el reconocimiento como Visitante Distinguida y las Llaves de la Ciudad, Davis agradeció la distinción y aseguró sentirse profundamente inspirada durante su visita a la capital mexicana.

Destacó la presencia de mujeres en el gobierno y afirmó que el liderazgo feminista busca transformar el mundo para todas las personas, independientemente de su género.

Davis, quien visitó la Ciudad de México por primera vez desde 1969, presentó junto con Gina Dent la edición en español de su libro Abolición. Feminismo. Ahora.

También defendió la necesidad de transformar las condiciones sociales, económicas y políticas para superar la violencia, el racismo y la represión institucionalizados en los sistemas carcelarios.

Finalmente, la activista recordó que un movimiento internacional de solidaridad contribuyó a salvarle la vida cuando enfrentaba la posibilidad de la pena de muerte.

Afirmó que ese episodio demuestra la capacidad de organización de la gente común para generar cambios y sostuvo que el feminismo antirracista y anticapitalista que existe actualmente en distintas partes del mundo representa una fuerza histórica orientada hacia la democracia, la justicia y la igualdad.