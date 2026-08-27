Atizapán realiza jornada de limpieza en La Libertad previo al regreso a clases

Para mejorar las condiciones de las calles y facilitar el tránsito de estudiantes y familias ante el próximo regreso a clases, el Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza realizó una Jornada de Limpieza en la calle 2 de Marzo, colonia La Libertad.

Los trabajos se llevaron a cabo en atención a las peticiones de vecinas y vecinos de la zona, quienes solicitaron apoyo para retirar obstáculos que dificultaban el paso por esta importante vialidad.

Durante la jornada participaron el presidente municipal, Emilio Salas Perea, servidores públicos y personal de la Dirección de Servicios Públicos de Atizapán, quienes realizaron diferentes labores para mejorar las condiciones del lugar.

Las acciones estuvieron enfocadas principalmente en liberar la vialidad y retirar objetos que impedían o complicaban el tránsito, con la finalidad de que la calle pueda ser utilizada de una manera más ordenada durante el regreso a clases.

El gobierno municipal señaló que atender las solicitudes de los habitantes permite identificar directamente las necesidades de cada comunidad y ofrecer soluciones en los espacios donde se requiere mayor atención.

La jornada también forma parte de los trabajos de preparación que se realizan en distintas zonas del municipio ante el inicio del nuevo ciclo escolar. Con el regreso de estudiantes a las escuelas, aumenta el movimiento de personas y vehículos en las calles cercanas a los planteles, por lo que mantenerlas despejadas es importante para facilitar la movilidad.

Vecinos de La Libertad solicitaron la intervención de las autoridades debido a las condiciones que presentaba la calle 2 de Marzo. En respuesta, el personal municipal acudió para realizar las labores de limpieza y retiro de obstáculos.

Estas acciones buscan beneficiar tanto a los habitantes de la colonia como a las personas que utilizan diariamente esta vialidad para trasladarse a sus actividades.

El Gobierno Municipal destacó que mantener una comunicación cercana con la ciudadanía permite atender problemas que pueden afectar la vida cotidiana de las familias.

Además de mejorar la imagen urbana, las jornadas de limpieza ayudan a recuperar espacios públicos y vialidades que son utilizados por peatones, automovilistas y estudiantes.

Ante el próximo regreso a clases, las autoridades municipales señalaron que continuarán realizando trabajos para que las comunidades cuenten con espacios más limpios, ordenados y seguros.

La participación de servidores públicos y trabajadores de Servicios Públicos permite llevar estas acciones directamente a las colonias, atendiendo las necesidades que son reportadas por los propios habitantes.

El Ayuntamiento reiteró que continuará trabajando de manera cercana con las vecinas y vecinos para identificar las principales necesidades de cada comunidad y darles atención.

En este caso, la intervención en la calle 2 de Marzo permitirá contar con una vialidad más despejada para el regreso a las actividades escolares.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado de las calles y espacios públicos, evitando colocar objetos o materiales que puedan obstruir el paso.

Con estas acciones, el Gobierno de Atizapán busca preparar las comunidades para un regreso a clases más ordenado, al mismo tiempo que atiende las peticiones de la población.

La Jornada de Limpieza en la colonia La Libertad representa así una acción conjunta entre gobierno y ciudadanía para mejorar las condiciones de la comunidad y facilitar la movilidad de las familias.

El compromiso, señalaron las autoridades, es continuar trabajando de manera cercana a la población y realizar acciones que contribuyan al bienestar de Atizapán.