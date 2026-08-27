Azucena Cisneros impulsa repavimentación de vialidades en Jardines de Morelos

Ecatepec inició los trabajos de repavimentación de Circuito Morelia Norte, una de las principales vialidades de Jardines de Morelos Quinta Sección, como parte de las acciones para mejorar las calles y atender el rezago que durante años afectó a distintas comunidades.

Durante el banderazo de inicio de la obra, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss señaló que los trabajos representan un cambio importante para los habitantes de la zona, luego de más de dos décadas de abandono.

“Es histórico lo que estamos haciendo, ustedes lo saben, lo perciben y ya lo empezaron a sentir”, afirmó la alcaldesa, quien destacó que el municipio está trabajando para recuperar vialidades y mejorar las condiciones de movilidad de las familias.

La obra se realiza con apoyo del tren de pavimentación donado a Ecatepec por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, herramienta que permite al gobierno municipal realizar trabajos de manera directa y avanzar en la rehabilitación de diferentes calles.

Cisneros Coss explicó que su administración trabaja a marchas forzadas para atender las necesidades de las comunidades. Como parte de estas acciones, señaló que actualmente se trabaja con más de 30 brigadas de bacheo, tanto en la zona de Valle de Aragón como en Jardines de Morelos.

La presidenta municipal agregó que ya se han atendido más de 10 colonias de manera integral en materia de bacheo, con la intención de mejorar las condiciones de las calles y recuperar espacios que durante años presentaron deterioro.

Por su parte, Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, informó que en Jardines de Morelos Quinta Sección ya suman 2.1 kilómetros de vialidades rehabilitadas.

El funcionario adelantó que próximamente también serán intervenidas otras vialidades importantes de la comunidad, entre ellas Circuito Morelia Oriente y Sur, boulevard Toluca y las calles Guanajuato y Guadalajara.

Vecinos de Jardines de Morelos señalaron que durante muchos años solicitaron la reparación de las calles sin obtener una respuesta favorable.

Araceli García Hernández, delegada de la comunidad, aseguró que anteriormente las autoridades no habían atendido las necesidades de la colonia y consideró que el inicio de las obras representa un resultado del trabajo realizado por el actual gobierno municipal.

Salvador Oviedo, habitante de la zona, relató que Circuito Morelia Norte permaneció deteriorado durante más de 20 años. Explicó que la última repavimentación de la vialidad se había realizado aproximadamente 26 años atrás.

El vecino calificó como positiva la intervención y señaló que durante mucho tiempo los habitantes de Jardines de Morelos se sintieron olvidados por las administraciones anteriores.

Otra de las vecinas, Rosa María Acosta Cano, coincidió en que fueron más de dos décadas de abandono y destacó que finalmente se están realizando trabajos para mejorar el fraccionamiento.

Acosta Cano explicó que utiliza bicicleta para trasladarse y que las malas condiciones de las calles representaban un riesgo, debido a que los automovilistas buscaban circular por las partes que se encontraban en mejores condiciones.

“Varias veces estuve a punto de sufrir accidentes”, comentó la vecina, quien consideró que la rehabilitación de la vialidad ayudará a mejorar la seguridad de quienes utilizan diferentes medios de transporte.

Gardenia Rodas Contreras, profesora y habitante de Jardines de Morelos desde hace más de 30 años, señaló que nunca había visto una obra de este tipo en la zona.

La docente también reconoció otros trabajos realizados en comunidades cercanas, entre ellos acciones de reforestación en la secundaria 169, ubicada en Llano de los Báez.

Los habitantes señalaron que, además de las calles, durante años enfrentaron problemas relacionados con iluminación, agua y seguridad.

Con la repavimentación de Circuito Morelia Norte y las obras programadas para otras vialidades, el Gobierno de Ecatepec busca mejorar la movilidad y atender parte del rezago urbano acumulado durante décadas.

La administración municipal aseguró que continuará utilizando recursos propios, ahorros y herramientas disponibles para avanzar en la rehabilitación de calles y brindar mejores condiciones para las familias de Ecatepec.