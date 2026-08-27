“Mujeres Contigo al Volante” concluye su primer curso en Tlalnepantla

“Mujeres Contigo al Volante” concluye su primer curso y fortalece la autonomía de personas cuidadoras

El próximo 4 de septiembre concluirá el primer curso de “Mujeres Contigo al Volante”, una iniciativa que busca brindar a personas cuidadoras conocimientos y herramientas para mejorar su movilidad, autonomía y seguridad.

Como parte del cierre de esta primera etapa, las participantes recibirán un diploma que reconocerá el esfuerzo, compromiso y preparación adquiridos durante el curso.

El programa representa una oportunidad para que las personas participantes fortalezcan sus conocimientos y puedan desenvolverse con mayor seguridad en sus actividades cotidianas. La capacitación también busca contribuir a que tengan mayores condiciones de independencia.

“Mujeres Contigo al Volante” se desarrolla con la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana, instituciones que sumaron esfuerzos para impulsar esta iniciativa.

La colaboración entre ambas áreas permitió generar un espacio de capacitación dirigido a personas cuidadoras, quienes en muchas ocasiones tienen que trasladarse constantemente para atender las necesidades de sus familias.

En este sentido, contar con conocimientos relacionados con la movilidad y la seguridad puede representar una herramienta importante para realizar sus actividades con mayor confianza.

El cierre del primer curso también servirá para reconocer a quienes participaron y cumplieron con el proceso de preparación. La entrega de diplomas será un reconocimiento al tiempo y dedicación que las participantes destinaron a adquirir nuevos conocimientos.

Las autoridades destacaron que este tipo de programas buscan abrir nuevas oportunidades y acompañar a más personas en el camino hacia una mayor independencia.

La iniciativa también refleja la importancia de generar acciones que consideren las necesidades de las personas cuidadoras, quienes desempeñan una labor fundamental dentro de las familias y comunidades.

A través de la capacitación, se pretende que las participantes cuenten con mayores herramientas para enfrentar situaciones relacionadas con sus traslados y actividades diarias.

El trabajo conjunto entre el DIF y la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana permite, además, incorporar una perspectiva de seguridad y prevención en la formación de las participantes.

El próximo 4 de septiembre marcará así el cierre de una primera experiencia que busca sentar las bases para continuar ofreciendo este tipo de oportunidades a más personas.

Con “Mujeres Contigo al Volante”, las instituciones participantes buscan demostrar que la capacitación puede convertirse en una herramienta para fortalecer la autonomía personal y mejorar la calidad de vida.

La entrega de diplomas será también un reconocimiento al esfuerzo de las participantes y al compromiso mostrado durante el curso.

De esta manera, el programa apuesta por brindar acompañamiento, conocimientos y nuevas herramientas para que más personas puedan desarrollar sus actividades con mayor seguridad y avanzar hacia una vida con mayor independencia.