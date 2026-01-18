Reducen 73% incidentes afuera de escuelas con Auxilio Escolar

Foto: Archivo (Autoridades de la Escuela Secundaria Diurna 79 "República de Chile" en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo de vigilancia luego de que un día antes un adolescente de 13 años ingresará al plantel con una arma de fuego calibre 9 milímetros y resultará herido de un dedo tras maniobrarla./Mario Jasso)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que durante 2025 se atendió a más de 711 mil estudiantes de secundaria y nivel medio superior mediante programas orientados a la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la salud mental, como parte de la estrategia para atender las causas de la inseguridad.

Al presentar su Informe de Seguridad correspondiente al año pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que la política de seguridad no se limita al ámbito policial, sino que incluye acciones sociales dirigidas a las juventudes.

Explicó que el programa Vida Plena, Corazón Contento alcanzó a 711 mil 896 alumnos de mil 125 planteles, de los cuales 802 son secundarias y 323 escuelas de nivel medio superior. Destacó que, a partir de marzo de 2025, se avanzó de manera inédita en la atención emocional de este sector.

La mandataria también subrayó la implementación del programa Territorios de Paz, mediante el cual se intervino en 23 zonas de la capital con mil 656 acciones destinadas a la recuperación del tejido social.

Mencionó la rehabilitación de espacios públicos, la construcción de Utopías, el fortalecimiento del alumbrado, así como la continuidad de iniciativas como Sí al Desarme, Sí a la Paz y diversos apoyos para niñas, niños y jóvenes.

De acuerdo con el reporte oficial, el Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia realizó 295 sesiones durante 2025 y evaluó en tres ocasiones los 72 sectores de seguridad de la ciudad, lo que permitió establecer consignas específicas para cada uno.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad, José Manuel Oropeza Morales, detalló que el programa Auxilio Escolar operó durante 172 días en 421 planteles y contribuyó a reducir en 73 por ciento los incidentes registrados en el exterior de escuelas públicas. Añadió que la Unidad de Seguridad Escolar impartió 4 mil 2 pláticas de prevención del delito a 74 mil 400 integrantes de comunidades educativas.

Como parte de la estrategia de proximidad con la ciudadanía, se realizaron 2 mil 340 Asambleas Ciudadanas por la Paz y la Seguridad en las 16 alcaldías y en las 72 coordinaciones territoriales, con la participación de alrededor de 88 mil personas, acciones que, según el gobierno capitalino, buscan consolidar entornos más seguros y fortalecer la convivencia comunitaria.