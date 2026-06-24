¿A qué hora cierra el Metro y Metrobús hoy? Líneas con horario especial por partido de México

El partido de México y Chequia, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, dará inicio en punto de las 19:00 horas. La selección buscará una mejor posición para definir a su próximo rival en los dieciseisavos de final, en este Mundial 2026.

Ante estos hechos, las autoridades capitalinas anunciaron la ampliación del servicio en los sistemas de transporte colectivo de la Ciudad de México (CDMX) este 24 de junio de 2026.

Horarios especiales en el Metro de la CDMX por el partido de la selección mexicana

A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que las Líneas 1, 2 y 3 extenderán su servicio hasta la 01:00 horas del día jueves 25 de junio.

También informó que su última corrida saldrá de las terminales antes mencionadas a las 00:30 horas, por lo cual exhortó a los usuarios a tomar sus previsiones.

Estas son las estaciones de origen y destino de las líneas del metro que ampliarán su horario:

Línea 1, terminal Observatorio a Pantitlán

Línea 2, terminal Tasqueña a Cuatro Caminos

Línea 3, terminal Universidad a Indios Verdes

¿En qué horario cerrará el Metrobús de la CDMX hoy 24 de junio de 2026?

La titular del Metrobús en la ciudad, Rosario Castro, informó a través de sus cuentas oficiales que, en apoyo a la movilidad de los asistentes y aficionados al partido del Tri, la red de transporte público también ampliará esta medida operativa y contará con un horario especial hasta la 01:00 horas del día jueves 25 de junio.

Este servicio especial se aplicará en las 7 líneas del sistema de autobuses de la capital.

Línea 1, Indios Verdes a El Caminero

Línea 2, Tacubaya a Tepalcates

Línea 3, Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz Atoyac

Línea 4, Buenavista a San Lázaro

Línea 5, Río de los Remedios a Las Bombas

Línea 6, El Rosario a Villa de Aragón

Línea 7, Indios Verdes a Campo Marte

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que el Tren Ligero también mantendrá un horario extraordinario durante esta jornada mundialista; asimismo, anunciaron un refuerzo en las rutas de transporte nocturno y mayor disponibilidad en algunas rutas del Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús).