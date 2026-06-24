Gobierno de Naucalpan facilita el registro de bebés con los Módulos Hospitalarios

Módulos Hospitalarios de Ciudad Naucalpan

Con el objetivo de que las familias que habitan en el municipio de Naucalpan estén al tanto de las ventajas que representan los Módulos Hospitalarios para que el registro de los bebés que nacen en los hospitales, el Gobierno municipal, encabezado por Isaac Martín Montoya Márquez ha dado a conocer los puntos donde es posible llevar a cabo dicho proceso.

Los Módulos Hospitalarios se encuentran dentro de los hospitales públicos de la entidad, y desde el primer momento del nacimiento, buscan que todos los trámites que se tienen que completar, no se conviertan en una carga que se acumule todo lo que implica una visita al hospital.

Como parte de la lista en la que se desglosan los puntos en los que se ofrece el servicio ya mencionado, se encuentra el Módulo Hospitalario 06 en el Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. La ubicación exacta de la clínica es en la Calle Vagones 53–65, Industrial Tlatilco, C.P. 53529.

Por su parte, otro de los puntos de atención es el Módulo Hospitalario 04, para poder acudir a la dirección correcta de esta opción hay que buscar el IMSS Hospital General de Zona 194 que se encuentra en la Avenida Vía Gustavo Baz Sur 28, Col. San Bartolo, C.P. 53000

Por medio del mismo comunicado, con el que el Gobierno de Ciudad Naucalpan difundió, a través de las redes sociales, las direcciones de los Módulos Hospitalarios, la administración municipal señaló de manera contante trabajan con el fin de acercar los servicios esenciales en beneficio de la población. De igual manera, en la misma linea compartieron que su esfuerzo también se encamina en cumplir la meta de garantizar el derecho a la identidad y brindar atención cercana a las familias naucalpense.