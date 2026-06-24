Alertan por apuestas fraudulentas durante la Copa del Mundo

Chequia vs México: de acuerdo con la IA, este es el análisis de datos y pronósticos que anticipan un duelo cerrado con ligera ventaja mexicana en el Mundial 2026

Autoridades de seguridad alertaron de posibles fraudes relacionados con apuestas deportivas, compra de boletos, reservaciones turísticas y transmisiones en línea.

Explicaron que los ciberdelincuentes aprovechan para crear sitios web y aplicaciones falsas de apuestas, así como promociones engañosas para promover sitios fraudulentos de apuestas, aplicaciones apócrifas y esquemas de engaño dirigidos a aficionados interesados en obtener ganancias rápidas durante el torneo de fútbol.

De este problema, se ha detectado que se difunden enlaces a plataformas no reguladas mediante redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y grupos de mensajería, donde se ofrecen bonos extraordinarios, pronósticos “garantizados”, apuestas gratuitas o rendimientos irreales. Algunas páginas falsas imitan la imagen de empresas reconocidas para solicitar registros, documentos personales y datos de tarjetas bancarias, con lo que se pone en riesgo la identidad digital y el patrimonio de los usuarios.

Por lo anterior, se emitieron recomendaciones: