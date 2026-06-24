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Los ciberdelincuentes aprovechan para crear sitios web y aplicaciones falsas de apuestas, así como promociones engañosas para promover sitios fraudulentos de apuestas

Alertan por apuestas fraudulentas durante la Copa del Mundo

Por Jorge Aguilar
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Autoridades de seguridad alertaron de posibles fraudes relacionados con apuestas deportivas, compra de boletos, reservaciones turísticas y transmisiones en línea.

Explicaron que los ciberdelincuentes aprovechan para crear sitios web y aplicaciones falsas de apuestas, así como promociones engañosas para promover sitios fraudulentos de apuestas, aplicaciones apócrifas y esquemas de engaño dirigidos a aficionados interesados en obtener ganancias rápidas durante el torneo de fútbol.

De este problema, se ha detectado que se difunden enlaces a plataformas no reguladas mediante redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y grupos de mensajería, donde se ofrecen bonos extraordinarios, pronósticos “garantizados”, apuestas gratuitas o rendimientos irreales. Algunas páginas falsas imitan la imagen de empresas reconocidas para solicitar registros, documentos personales y datos de tarjetas bancarias, con lo que se pone en riesgo la identidad digital y el patrimonio de los usuarios.

Por lo anterior, se emitieron recomendaciones:

  • Verificar que las plataformas de apuestas cuenten con autorización legal y mecanismos de seguridad antes de registrarse o realizar depósitos.
  • Desconfiar de anuncios, mensajes o publicaciones que prometan ganancias garantizadas, resultados seguros o rendimientos extraordinarios.
  • Evitar acceder a sitios web mediante enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales; se recomienda ingresar directamente la dirección oficial de la plataforma.
  • No proporcionar datos personales, bancarios, contraseñas o códigos de verificación a terceros ni en páginas cuya autenticidad no pueda comprobarse.
  • Revisar que los sitios web utilicen protocolos de seguridad, identificables mediante el prefijo “https://” y el icono de candado en el navegador.
  • Mantener actualizados los sistemas operativos, navegadores y programas antivirus de los dispositivos utilizados para realizar transacciones en línea.
  • Activar la autenticación de dos factores en cuentas de correo electrónico, aplicaciones financieras y plataformas de apuestas cuando esta opción esté disponible.
  • Verificar la información relacionada con promociones, sorteos o bonos especiales a través de los canales oficiales de las empresas involucradas.
  • Desconfiar de grupos en redes sociales o aplicaciones de mensajería que ofrezcan pronósticos infalibles o información privilegiada a cambio de dinero.
  • Reportar de manera inmediata cualquier sitio web, perfil, aplicación o actividad sospechosa ante las autoridades competentes y la Policía Cibernética.

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