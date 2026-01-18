Traza IECM ruta estratégica a tres años con nuevo Plan de Desarrollo

IECM

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó por unanimidad el Plan General de Desarrollo 2026-2029, documento que marcará la ruta de trabajo del organismo durante los próximos tres años y que busca fortalecer la organización de elecciones, la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos político-electorales en la capital.

El plan es el principal instrumento de planeación estratégica del instituto. En él se establecen políticas, objetivos y líneas de acción que orientarán las decisiones institucionales y la aplicación de los recursos públicos.

Su elaboración, informó el organismo, se realizó mediante una metodología participativa que involucró a las distintas áreas del IECM y que tomó en cuenta diagnósticos sobre el contexto político, social, económico y tecnológico en el que opera.

De acuerdo con el documento, la estrategia institucional reafirma la misión de organizar procesos electorales confiables e incluyentes, así como de administrar los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local.

También plantea una visión orientada a la cercanía con la población, la promoción de la cultura democrática y la construcción de una ciudadanía informada y crítica, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

El plan se estructura en cinco políticas generales. Entre ellas se encuentran la administración de instrumentos de participación ciudadana, la gestión de elecciones locales con enfoque de retorno social, el fortalecimiento de la conciencia cívica, la mejora continua en el uso de los recursos y una política de transparencia proactiva. Cada una está vinculada con objetivos estratégicos y con acciones específicas que deberán desarrollarse durante el trienio.

Además, el programa incorpora siete ejes transversales que deberán reflejarse en todas las actividades del instituto. Estos criterios se refieren a la comunicación abierta, la inclusión, el respeto a los derechos humanos, la profesionalización del personal, el servicio a la ciudadanía, la innovación y la sostenibilidad institucional, con la intención de que las tareas del organismo generen valor público.

Para dar seguimiento al cumplimiento de las metas, el documento contempla indicadores estratégicos y un sistema de gestión de riesgos que permitirá evaluar de manera periódica los avances y detectar áreas de mejora. Con ello se pretende que el plan no quede como un instrumento declarativo, sino como una guía operativa sujeta a revisión permanente.

Durante la misma sesión, el Consejo General avaló el ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del IECM correspondiente a 2026, con base en los recursos aprobados por el Congreso capitalino. Las adecuaciones, según el organismo, buscan alinear el gasto con las prioridades establecidas en el nuevo Plan General de Desarrollo y garantizar la continuidad de los programas institucionales.