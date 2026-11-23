Alcaldesa de Iztacalco comparece ante el Congreso CDMX

La alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un incremento de 20 por ciento de presupuesto de la demarcación para 2027, lo que equivale a 555 millones 592 mil pesos adicionales, con el propósito de atender el deterioro de la infraestructura hidráulica, rehabilitar vialidades y ampliar las acciones de recuperación de espacios públicos.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la edil advirtió sobre las condiciones de la red secundaria de drenaje, cuya antigüedad ronda los 50 años y que requiere intervenciones para evitar mayores afectaciones en las colonias.

Como muestra del deterioro, informó que entre julio y noviembre se reportaron 73 socavones en la demarcación, de los cuales se han reparado 22 fallas de atarjea; ante esta situación, para 2027 se identificaron 26 tramos prioritarios que requieren sustitución de drenaje, equivalentes a más de tres mil 800 metros lineales.

La alcaldesa explicó que contar con mayores recursos permitiría programar estas obras desde el inicio del ejercicio fiscal y atender de manera anticipada los puntos que representan riesgos para la infraestructura urbana y la población.

La solicitud contempla alcanzar un presupuesto total de 3 mil 333 millones 554 mil 252 pesos para el ejercicio fiscal 2027, ello, frente a los dos mil 777 millones 961 mil pesos autorizados para 2026.

La alcaldesa también planteó ampliar la estrategia de Caminos de Paz con 100 kilómetros adicionales de intervenciones integrales en andadores, calles tranquilizadas y vialidades secundarias, como parte de las acciones para mejorar la movilidad y la seguridad en el espacio público.

Presenta buenos resultados

Al presentar los resultados de su gestión, destacó la puesta en marcha de 53 Caminos de Paz en 38 unidades territoriales, con una inversión de 60 millones de pesos; la intervención de más de 53 kilómetros de vialidades y la instalación de más de seis mil luminarias tipo vela.

En materia de infraestructura, detalló que se destinaron 89.2 millones de pesos a la rehabilitación de 53 mil 103 metros cuadrados de vialidades secundarias, mientras que otros 34.9 millones de pesos se canalizaron a trabajos de drenaje.

La alcaldesa también resaltó los programas sociales, entre ellos, mencionó Manita de Gato, que beneficia a 500 personas mediante el empleo; Salud para el Pueblo, que ha brindado atención médica a cinco mil 634 personas, y la entrega de aparatos auditivos, ortopédicos y sillas de ruedas, con los que se ha apoyado a más de 602 habitantes.

En cuanto al ejercicio presupuestal de 2026, informó que al 15 de noviembre se había comprometido 90.7 por ciento de los recursos modificados; asimismo, destacó que la inversión pública pasó de 323.3 millones a 525.1 millones de pesos, con 98 por ciento comprometido.

Las y los legisladores participantes durante la mesa de trabajo reconocieron las inversiones realizadas en infraestructura pública, educación, servicios y bienestar social.

Para finalizar, la alcaldesa reconoció que todavía hay pendientes pero aseguro que se escuchan las inquietudes de las y los ciudadanos y destacó que Iztacalco necesita intervenciones integrales para transformar las calles y la vida de las y los habitantes de Iztacalco.

“Estamos las 24 horas de los siete días de la semana para atender al pueblo de Iztacalco; lo hacemos con el corazón, porque servir a la gente es un honor... En Iztacalco tienen a una alcaldesa que está abierta a la critica, porque no somos perfectos, somos humanos”, concluyó.