Brugada entrega recursos a 628 escuelas para mantenimiento y compra de equipo

El Gobierno de la Ciudad de México entregó tarjetas electrónicas a representantes de 628 escuelas públicas para financiar trabajos de mantenimiento, mejoras de infraestructura y adquisición de mobiliario y equipo, mediante el programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela 2026, que contempla apoyos de entre 50 mil y 250 mil pesos por plantel.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada informó que durante los dos años de su administración se han destinado 560 millones de pesos a este programa, que forma parte de una inversión global de 14 mil 306 millones de pesos en acciones educativas dirigidas a niñas, niños y jóvenes de la capital.

Los recursos asignados a cada plantel se determinaron mediante criterios relacionados con la matrícula, el número de aulas y el grado de desarrollo social de la colonia donde se encuentra la escuela.

Las tarjetas entregadas son dos, una para contratar trabajos de mejoramiento de infraestructura y otra para comprar mobiliario y equipamiento para los salones.

El programa contempla el mantenimiento de 2 mil 309 escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria. En esta entrega participaron 628 planteles, cuyos comités escolares tendrán la responsabilidad de organizar y supervisar la aplicación del presupuesto, así como elegir a los proveedores y los trabajos que consideren prioritarios.

En la primaria General Juan de la Luz Enríquez, en Iztacalco, Brugada destacó que el esquema busca involucrar directamente a madres, padres de familia y tutores en las decisiones sobre las necesidades de los centros educativos.

“Este programa hace que la comunidad escolar participe y sean las madres, los padres de familia, las tutoras y tutores, quienes lleven a cabo la ejecución del programa”, señaló.

La mandataria sostuvo que la participación de las comunidades permite agilizar las intervenciones, pues son sus integrantes quienes conocen las condiciones de los planteles y pueden comparar presupuestos, materiales y servicios para determinar las opciones más convenientes.

Las cifras presentadas indican que los 14 mil 306 millones de pesos destinados a educación durante los dos años de gobierno se distribuyeron en distintos programas.

Mi Beca para Empezar recibió 7 mil 491 millones de pesos para estudiantes de preescolar y primaria; mientras que mil 979 millones se destinaron a uniformes y útiles escolares y mil 797 millones a desayunos escolares.

A estos recursos se suman los 560 millones de pesos de Mejor Escuela; mil 562 millones para el programa 1, 2, 3 por Mi Escuela; 462 millones para Mixtli Digital; 165 millones para Do Re Mi Fa Sol; 96 millones para Vida Plena, Corazón Contento, y 192 millones para el programa de comidas calientes en escuelas.

La jefa de Gobierno precisó que, en el caso de secundaria, la beca Rita Cetina comenzó a ser otorgada por el Gobierno federal en 2026, por lo que Mi Beca para Empezar se concentra en los niveles de preescolar y primaria.

Buscan renovar planteles y ampliar actividades educativas

Clara Brugada explicó que el programa 1, 2, 3 por Mi Escuela se dirige principalmente a los planteles con mayor deterioro y necesidades de infraestructura.

A diferencia del mantenimiento menor que ofrece Mejor Escuela, esta estrategia busca una renovación más amplia de los centros educativos, a partir de las decisiones tomadas por las comunidades escolares en asambleas.

Las intervenciones que pueden solicitarse son la rehabilitación de baños, sustitución de pisos, instalación de techumbres y trabajos de pintura general. También contempla la incorporación de aulas digitales mediante Mixtli Digital y espacios para actividades musicales del programa Do Re Mi Fa Sol.

La administración capitalina prevé intervenir entre 350 y 500 escuelas cada año mediante 1, 2, 3 por Mi Escuela, mientras los demás planteles continúan recibiendo apoyos para mantenimiento menor hasta que puedan acceder a una renovación integral.

“Queremos que todas las escuelas de la ciudad queden transformadas”, afirmó Brugada, quien invitó a los representantes escolares a solicitar también la incorporación de sus planteles al programa de enseñanza musical.

Sobre Do Re Mi Fa Sol, detalló que el gobierno proporciona instrumentos y contrata docentes para que estudiantes, a partir del cuarto año de primaria, puedan aprender a tocar piano, teclado, guitarra eléctrica, batería y otros instrumentos de aliento o cuerda, de acuerdo con el nivel escolar.

La intención, dijo, es que niñas y niños tengan acceso a formación musical sin que sus familias deban pagar clases particulares.

“Queremos que la música sea un instrumento de paz”, expresó.