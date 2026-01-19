GCDMX asumirá reconstrucción tras explosión en Taxqueña; obras iniciarán en marzo

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, recorrió el edificio dañado en Coyoacán y confirmó que la reconstrucción será financiada por la administración capitalina

El Gobierno capitalino asumirá la reconstrucción del edificio dañado por la explosión en Coyoacán con una inversión de 18 millones de pesos, y las obras de rehabilitación iniciarán en marzo, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al realizar un recorrido con las familias afectadas.

La explosión por acumulación de gas, registrada hace unos días, provocó daños estructurales que obligan al desalojo total del inmueble y a un proceso de rehabilitación que se extenderá entre seis y ocho meses. Brugada confirmó que el edificio es inhabitable y que, mientras duren los trabajos, los vecinos contarán con apoyo para alojamiento temporal.

Acompañada por autoridades de Protección Civil, Vivienda y del Heroico Cuerpo de Bomberos, la mandataria capitalina explicó que ya se realizaron los primeros apuntalamientos para evitar un colapso mayor y que se trabaja en el proyecto ejecutivo que permitirá iniciar las obras en marzo próximo.

“El edificio es inhabitable y requiere técnicamente una rehabilitación estructural; de ninguna manera vamos a permitir que ustedes regresen cuando hay peligro”, señaló ante los habitantes del conjunto afectado.

Clara Brugada reconoció que la emergencia alteró por completo la vida de las familias y aseguró que habrá acompañamiento institucional durante todo el proceso.

Desde el día del siniestro, 24 familias y el conserje del inmueble fueron trasladados a un hotel pagado por la Secretaría de Vivienda, y posteriormente recibirán apoyo para renta mientras concluyen los trabajos.

Atención inmediata tras la emergencia

En el lugar, la jefa de Gobierno hizo un reconocimiento a los equipos que intervinieron desde los primeros minutos, entre ellos bomberos, personal de Gestión Integral de Riesgos, policías y autoridades de la alcaldía. Recordó que más de mil servidores públicos participaron en las labores de evacuación y resguardo de la zona.

“No están solos, aquí tienen a sus gobiernos apoyándolos cuando más se necesita”, expresó.

El titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz, detalló que el primer dictamen técnico se realizó apenas una hora después de la explosión y que, ante el riesgo de colapso, se decidió colocar estructuras metálicas de emergencia.

Explicó que el Instituto de Seguridad para las Construcciones determinó que el inmueble puede ser rehabilitado y no será necesario demolerlo.

De acuerdo con el funcionario, el proyecto técnico se encuentra en elaboración y definirá los refuerzos que deberán aplicarse conforme a las normas vigentes, actualizadas tras los sismos de 1985 y 2017.

La intervención incluirá trabajos en cimentación y elementos estructurales, lo que explica el alto costo y el tiempo estimado para la obra.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Myriam Urzúa, subrayó que la prioridad ha sido salvaguardar la vida de los habitantes y acompañarlos en las mudanzas y el resguardo de sus pertenencias.

Indicó que continuarán las revisiones en edificios aledaños para descartar afectaciones.

Vecinos piden certidumbre





Durante el encuentro, representantes de los damnificados agradecieron el apoyo recibido, pero solicitaron que los compromisos se mantengan hasta el final.

Rosalino Pérez, administrador del inmueble, dijo que muchos propietarios no cuentan con recursos para afrontar una reconstrucción por su cuenta y que el anuncio gubernamental les dio tranquilidad.

“Nos sentimos acompañados y esperamos que los avances puedan llevarnos a la meta, que es recuperar nuestro edificio”, comentó.

Otra de las habitantes, Graciela López, relató que de un momento a otro se quedaron sin hogar y que varias familias aún tienen parientes hospitalizados. Agradeció el hospedaje y los apoyos para retirar muebles y documentos, aunque reconoció que la incertidumbre persiste.

“De pronto te quedas sin nada; esperemos que sea pronto para bien”, expresó.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, afirmó que la atención ha sido coordinada entre los tres niveles de gobierno y que la alcaldía apoyará con el pago de rentas y la reposición de vidrios y cancelería dañada en viviendas cercanas. Insistió en que el objetivo central es proteger la vida humana y brindar certeza patrimonial.

Reconstrucción con normas actuales

Clara Brugada explicó que la rehabilitación deberá ajustarse a los reglamentos de construcción vigentes, más estrictos que los de décadas pasadas, lo que implica reforzamientos adicionales.

Recordó que la zona tiene antecedentes de daños desde el sismo de 1985 y que ahora se aplicarán criterios más rigurosos. “Por eso sale tan cara la rehabilitación, porque las normas actuales obligan a hacer muy bien las cosas”, indicó.

La mandataria pidió a la Comisión de Reconstrucción mantener reuniones mensuales con los vecinos para informar avances y resolver dudas. Reiteró que el Gobierno capitalino cubrirá la obra, mientras que los afectados deberán reponer enseres y mobiliario perdidos.

“Es un acto de solidaridad con la población; sabemos que ustedes no propiciaron esto”, afirmó.

El plan oficial contempla que los trabajos arranquen en marzo y concluyan hacia el último trimestre del año. Mientras tanto, las familias continuarán en alojamiento temporal.

La jefa de Gobierno concluyó que el reto es devolverles su hogar en condiciones seguras y evitar que una tragedia similar se repita, por lo que anunció una campaña de prevención sobre el manejo de gas en viviendas de la ciudad.

“Esto tiene muchas lecciones para la ciudadanía y es lo que no queremos que vuelva a suceder”, puntualizó.