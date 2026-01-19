Licencia Permanente en CDMX 2026: ¿Hasta cuándo se puede tramitar? Conoce cuál es la fecha límite para tramitar Licencia Permanente en la CDMX (Administrador Prueba)

Aún puedes tramitar tu licencia permanente de la Ciudad de México durante este 2026, por lo que, si no lo has hecho, aquí te decimos cuál es la fecha límite para que realices este trámite.

La licencia de conducir permanente de la Ciudad de México (o licencia tipo A) es un programa propuesto por el Gobierno de la Ciudad de México, en el que, como su nombre lo indica, una vez expedida esta licencia, no se tendrá que volver a renovar.

El programa de licencia de conducir permanente de la Ciudad de México comenzó el 16 de noviembre de 2024 y, a pesar de haberse anunciado que finalizaría en 2025, el Gobierno de México decidió ampliar la fecha límite hasta el 2026.

¿Hasta cuándo puedo tramitar la licencia permanente de la CDMX?

Podrás realizar el trámite para obtener tu licencia permanente de la Ciudad de México hasta el 31 de diciembre de 2026.

No obstante, ten en cuenta que mientras más se acerque la fecha límite, los centros para realizar el proceso se encontrarán más llenos, así como pasó durante el 2025, cuando se registraban largas filas.

¿Cuál es el costo de la licencia permanente en CDMX?

El costo de la licencia permanente en CDMX es de $1,500 pesos mexicanos, aunque una vez obteniendo esta licencia, ya no tendrás que volver a realizar cualquier otro pago.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia permanente de la CDMX?

Estos son los documentos que te solicitarán si deseas tramitar la licencia permanente de la CDMX:

Documento de identificación oficial en original y copia.

en original y copia. Comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México en original y copia.

de la CDMX o del Estado de México en original y copia. Línea de captura pagada en original y copia.

en original y copia. Cita agendada previamente en original y copia.

previamente en original y copia. Si es la primera vez que tramitas tu licencia tipo A, deberás acreditar la evaluación teórica, la cual se realiza en línea.

Adicionalmente, deberás considerar lo siguiente, pues de lo contrario no podrás solicitarla: